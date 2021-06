Warmte zorgt voor pollenexplosie en piek van hooikoortsklachten

Last van hooikoorts? Hier zijn zeven tips

1. Zet een zonnebril op. Zo hou je je ogen goed afgeschermd en komen ze minder in contact met het stuifmeel dat in de lucht zit.

2. Hou de ramen en deuren dicht.

3. Controleer voordat je gaat wandelen of picknicken of er veel pollen in de lucht zitten via pollennieuws.nl

4. Haal hooikoortstabletten bij de huisarts of apotheek.

5. Heb je een verstopte neus door de hooikoorts? Spoel je neus dan met een zoutoplossing.

6. Laat was niet buiten hangen, het stuifmeel kan erin waaien.

7. Vermijd hooikoorts door op vakantie te gaan hoog in de bergen of aan zee. Daar zit minder stuifmeel in de lucht dan in het binnenland.