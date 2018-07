Warmte oorzaak open springen brug Marnixstraat

Door de warmte waren bepaalde brugdelen uitgezet, waardoor de brug open schoot.



Dat laat de woordvoerder van wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) weten. Buurtbewoners zagen donderdagavond de brug spontaan openspringen. Er stond niemand op de brug en niemand raakte gewond.



Bruggen op de hoofdvaarroute (de west- en oostroute) worden preventief gekoeld met grachtenwater, op het moment dat de temperatuur boven de 25 graden uitkomt. Omdat het koelen een prijzig proces is, gebeurt dat bij bruggen op andere routes niet, laat de woordvoerder weten. "De Bullebak, zoals de brug heet, ligt op zo'n nevenroute."



Vervangen

Het is volgens de woordvoerder niet duidelijk of andere bruggen ook gevaar lopen. "De reactie van de Bullebak is een samenhang van extreme warmte, gecombineerd met ouderdom en slijtage. De brug staat ook op de nominatie om in 2020 of 2021 vervangen te worden."



Hoe lang de brug niet bediend kan worden, is afhankelijk van de opgelopen schade. Dat is op dit moment nog niet duidelijk, dit wordt nader onderzocht. "De gemeente doet er alles aan de brug zo snel mogelijk weer begaanbaar te maken voor het wegverkeer, maar doet dat alleen als zeker is dat dat veilig is."