Warmte in de stad: voor dieren en planten lijkt het al lente (en mensen hebben last van hooikoorts)

Record na record sneuvelt met de temperaturen van deze winter. Dieren en planten in Amsterdam reageren op het warme weer: vogels overwinteren in de stad en het hooikoortsseizoen is al begonnen. ‘De laatste jaren komen bomen dankzij klimaatverandering steeds eerder in bloei.’

Met 14,5 graden Celsius op de thermometer beleefde Amsterdam de warmste jaarwisseling ooit. Met enkel een T-shirt aan was het nog fris, maar de winterjas kon zeker in de kast blijven. En de warme winter heeft nog meer gevolgen: dieren en planten reageren op de hoge temperaturen en de normale cyclus in de natuur raakt verstoord.

“Koolmezen hoorde ik vanochtend al zingen,” zegt stadsecoloog Remco Daalder. “Zanglijsters en pimpelmezen ook. Merels beginnen ermee als het warm wordt, meestal in februari of begin maart, maar ik hoorde ze vandaag zingen in Noord.” Daalder ziet ook dat de vogels zich opmaken voor paringsseizoen.

Baltsen en roffelen

“Houtduiven zijn aan het baltsen, ik hoorde de grote bonte specht al roffelen, dat is zijn vorm van zingen. Met dat geluid wil hij zijn territorium afbakenen en probeert hij vrouwtjes te lokken. Met die hoge temperatuur is er voldoende voedsel beschikbaar en gaan de vogels leuke dingen doen.” Normaal is eind februari of begin maart broedtijd voor de grote bonte specht, maar dit jaar begint hij dus vroeg.

“Met vorst trekken de kieviten en ganzen naar het zuiden, maar met warme winters doen ze dat dus minder. Er is genoeg voedsel aanwezig, meren en plassen bevriezen niet, dus blijven ze hier,” aldus Daalder.

De trekvogels foerageren onder meer in de weilanden rondom Amsterdam. “In Waterland zie je veel van deze vogels, maar ook in het Waddengebied zie je trekvogels die voorheen verder naar het zuiden vlogen.”

Egels van slag

Bij vogel- en zoogdierenopvang Toevlucht in Amsterdam-Zuidoost komen dieren binnen die van slag zijn door het warme weer. “Wij hebben veel egels in de opvang, dieren die een winterslaap houden. Door het warme weer blijven vooral jonge egels langer wakker dan normaal,” vertelt Roxina van Eck van de opvang. “De jonge egels komen dan verzwakt bij ons binnen: ze zijn mager, eten te weinig voedsel en slenteren de hele dag rond.” Oudere egels hebben minder last van het warme weer. “Die worden tussendoor wel vaker wakker, maar gaan daarna net zo hard weer slapen.”

Van Eck ziet ook dat vogels in de omgeving van Amsterdam reageren op klimaatverandering. “We hebben hier bij de opvang al jonge eendjes, dat is heel vroeg in het jaar. Ook andere vogels zijn al aan het broeden.” Enkele trekvogels blijven in Amsterdam, in plaats van dat ze elders overwinteren. “De grauwgans en de ooievaar zijn hier, terwijl ze normaal gesproken naar het zuiden gaan.” Ze wijst erop dat deze ontwikkeling al enkele jaren aan de gang is.

Vroeg hooikoortsseizoen

Niet enkel dieren ondervinden de gevolgen van klimaatverandering: ook de mens ontkomt er (direct of indirect) niet aan. De eerste hazelaars en elzen staan al in bloei en daarmee is het hooikoortsseizoen al aangebroken. “In de jaren 50 bloeiden deze bomen in februari, maar de laatste jaren zien we dat het steeds vaker in januari gebeurd,” zegt Jaco van Wezel, meteoroloog van Weeronline. “Door het regenachtige weer valt de last van de bloeiende bomen nog mee, maar als het droog is, komen de pollen in de lucht en spelen allergieën op.”

De grootste overlast voor hooikoortspatiënten komt niet van de hazelaar of de els, maar van de berk. Ook die dreigt dit jaar eerder tot bloei te komen. “Normaal bloeien die bomen pas in april, maar met dit warme weer bestaat de kans dat ze eerder gaan bloeien.” Of dat gaat gebeuren hangt mede af van het weer in februari. “Als er nog vorstdagen komen, zullen de berken minder snel bloeien.”