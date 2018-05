Warmste meinacht ooit gemeten

Dat meldt Weeronline.



Daarmee wordt het record van vorig jaar - dat stond op 16,5 graden - verbroken. Weeronline verwacht dat de warmte zondag aan zal houden. De weerdienst voorspelt een temperaturen tot 30 graden overdag en zo'n 20 graden rond middernacht. Officieel is dan pas sprake van een record, aangezien er per etmaal wordt gemeten.



Ook in andere delen van het land werden records verbroken. In Vlissingen werd het het warmst: 19,2 graden. Het 'koudst' was het in Oost-Groningen: 13 graden. Sinds 1901 was een nacht in mei niet zo zacht.



Perfect weer om De Grote Terraswijntest 2018 van PS uit te testen dus. 'Nog meer aanbevolen flessen? Jawel, zonnecrème.'