Warmste meimaand in drie eeuwen

De gemiddelde temperatuur in De Bilt was de afgelopen maand 16,4 graden, terwijl het gemiddelde voor diezelfde tijd van het jaar 13,1 graden is.



Dat meldt het KNMI. Sinds 1706 wordt de temperatuur in Nederland al regelmatig geregistreerd. Nooit eerder was het sindsdien zo warm in mei als nu.



De maand begon koel maar werd al snel zomers warm. De laatste dagen van de maand was het broeierig en ook in de nachten werd het niet koeler dan 18 graden. De Bilt had op 29 mei zijn eerste tropische dag van 2018 (30,0 graden of hoger).



De hoogste temperatuur werd die dag in Lelystad gemeten. Daar was het op 29 mei 31,9 graden. Een kleine kanttekening plaatst het KNMI daarbij wel: de metingen in Lelystad worden momenteel beïnvloed door grootschalige bouwwerkzaamheden op het vliegveld, waar het meetstation gelegen is.



Niet alleen was de afgelopen maand warmer dan gewoonlijk. Gemiddeld viel er landelijk minder regen dan normaal. Door het vaak buiige karakter van de neerslag waren de regionale verschillen groot.



Lees ook: Zálig, dit weer, maar krijgen we nu een natte zomer?