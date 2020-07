Warmste dag van het jaar in Amsterdam

Beeld ANP

Halverwege de middag was het achterin de 29 graden op Schiphol, waar de temperatuurmetingen voor Amsterdam worden gedaan. “In de stad, en zeker op bijvoorbeeld de Dam met al die stenen gebouwen, is het hoogstwaarschijnlijk wel al boven de 30 graden,” vertelt een woordvoerder van Weeronline.

Tot nu toe was de hoogst gemeten temperatuur op Schiphol 29,9 graden, op 26 juni. Maar dat record gaan we vrijdag sowieso verbreken, legt de woordvoerder uit. Het is volgens hem namelijk een misvatting dat het warmste moment van de dag rond het middaguur valt. “De zon is dan op zijn hoogst, dus veel mensen denken dat het dan ook het warmst is. Maar dat is niet zo. De bodem warmt de rest van de middag nog op door de zon, wat voor opwarming van de lucht blijft zorgen. Daardoor lopen de temperaturen alleen maar verder op.”

Het warmste moment van de dag valt in deze tijd van het jaar dan ook pas rond 17.00 uur. Vrijdag blijft de warmte waarschijnlijk tot laat in de avond doorlopen. “De allerwarmste lucht komt in de avond pas over ons land trekken. Het blijft de hele avond waarschijnlijk wel boven de 25 graden. Lekker weer voor een barbecue in de tuin dus.”