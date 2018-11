Warmste 6 november ooit gemeten

Het vorige record uit 2015 bedroeg volgens Weeronline 17,1 graden. Dit is alweer het dertiende warmterecord dit jaar, en de temperatuur loopt nog steeds op. "Misschien tikken we nog wel de 18 graden aan," zegt een meteoroloog van Weeronline.



In het zuidoosten van het land is het nog warmer met in Gilze-Rijen 18,7 graden. Uiteindelijk kan het in het zuidoosten zelfs 20 graden worden en dat is voor november uitzonderlijk.



Zeven andere jaren

In slechts zeven andere jaren werd op minstens één van de KNMI-stations in november 20 graden gemeten. De laatste keer dat dit gebeurde was op 3 november 2015. Toen werd het op weerstation Maastricht 20,9 graden.



Afgelopen oktobermaand werden ook al drie warmterecords gebroken. Op 13 oktober werd het zelfds 25 graden. Daar tegenover staan drie kouderecords dit jaar. Het laatste kouderecord is van bijna anderhalve maand geleden.



