Warmoessteker krijgt tegen zijn zin een advocaat toegewezen

De politie doet onderzoek na de fatale steekpartij in de Warmoesstraat. Beeld Anna Ranzijn

S. wil geen bijstand van een advocaat. De rechtbank is echter van oordeel dat hij een belangenbehartiger nodig heeft en heeft daarom een raadsman voor hem gezocht. Daarmee is rondom het proces, dat dinsdag begint, een uitzonderlijke situatie ontstaan.

De fatale steekpartij vond plaats in een drukke Warmoesstraat. Jurick Felipa, het slachtoffer, fietste aan het eind van vrijdagmiddag vanuit de Oudebrugsteeg de Warmoesstraat op, in de richting van de Zeedijk. Daar werd hij volgens getuigen toegeroepen door Glen S. Na een woordenwisseling zette Felipa zijn fiets weg en liep op Glen S. af. Die stak hem vrijwel meteen met een mes in zijn bovenlijf.

Verward gedrag

Kort na de steekpartij werden via WhatsApp filmpjes ervan verspreid. Die verschenen ook op internet. “Het delen van die beelden was extreem pijnlijk voor de familie van het slachtoffer,” zegt advocaat Richard Korver, die de nabestaanden van Felipa bijstaat.

Het slachtoffer had een strafblad voor drugszaken, belediging en diefstallen, hoewel gesteld wordt dat hij geregeld drugs verkocht in het Wallengebied, gaan er ook verhalen dat hij zijn leven juist had gebeterd.

S. beschikt ook over een stevig strafblad. Daarop staan meerdere geweldsdelicten. Hij vertoonde al geruime tijd verward gedrag. Op de middag voor de steekpartij had hij in Almere al iemand met een mes bedreigd.

De rechtbank oordeelde in oktober dat hij zich moest laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum. Daar weigerde hij echter aan mee te werken. Ook wenste hij geen gebruik te maken van de bijstand van een advocaat. Zijn eerste advocaat legde daarom toen de verdediging neer.

In principe heeft een verdachte het recht zichzelf te verdedigen. Dat een beschuldigde in een strafzaak niet van een advocaat gebruik wenst te maken en er een krijgt toegewezen, is een uitzonderlijke situatie. Het gebeurt wanneer iemand naar het oordeel van de rechtbank niet in staat is te begrijpen wat er in de rechtszaal gebeurt.

Onwenselijke situatie

“Pin me er niet op vast, maar ik kon volgens mij iets van vijf uitspraken vinden waarbij dit het geval was,” zegt advocaat André Seebregts. Hij stond in maart de Utrechtse tramschutter Gökmen T. bij, tegen diens wil. Nadat T. weigerde een advocaat in de arm te nemen, had de rechter hem See­bregts toegewezen.

Volgens Seebregts een ‘onwenselijke situatie’, want hoe verdedig je iemand die geen advocaat wil en ook niet met je praat? “Als mensen al gedwongen een advocaat krijgen, zijn ze vaak volkomen psychotisch,” zegt hij. “En dat is heel lastig want ons werk houdt in dat je een verdachte verdedigt zoals hij dat wil. Maar dat kun je dus niet bespreken.”

Seebregts werd tijdens een van de zittingen bespuugd door zijn cliënt. Toch is dat niet wat hem het zwaarste viel aan het tegen diens wil bijstaan van Gökmen T. “Ik heb uiteindelijk besloten TBS te vragen. Zónder toestemming van mijn klant. Dat gaat héél ver. Maar het was de enige mogelijkheid dat hij ooit vrij zou kunnen komen. Met dat verzoek diende ik dus het best de belangen van mijn cliënt. Het blijft natuurlijk belangrijk de rechten van een verdachte te waarborgen.”