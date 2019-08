Warme Uitmarkt trekt 450.000 belangstellenden

Op de Uitmarkt zijn dit jaar 450.000 mensen afgekomen. In de stad lieten traditiegetrouw theatermakers, musici, dansers, cabaretiers, schrijvers en tentoonstellingsmakers het hele weekend het publiek kennismaken met alles wat er de komende tijd in ons land is te zien en te horen.