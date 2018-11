Warme pizza, tajine en quiche eten bij AH To Go

Niet enkel warme croissantjes meer, maar ook soepen, quiches en curry's zullen de schappen bij de supermarkt gaan vullen. Albert Heijn wil elk moment van de dag een warme maaltijd kunnen aanbieden. In totaal zijn er 25 verschillende soorten maaltijden.



De maaltijden worden in een speciaal schap op temperatuur gehouden, zodat klanten het direct mee kunnen nemen en warm kunnen opeten.



De supermarkt geeft aan dat dit een experiment is, te beginnen bij vijf winkels in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Mocht het concept goed in de smaak vallen bij klanten, dan wordt het uitgebreid.



'Meer dan koffie'

Jan-Willem Dockheer, directeur Albert Heijn to go: "We zien dat consumenten steeds meer gewend zijn onderweg te eten. Dat is al lang niet meer alleen een kop koffie of een broodje. Ook 's avonds, voor het sporten of een theatervoorstelling, zijn ze op zoek naar een lekkere, warme maaltijd die ze tijdens het reizen kunnen eten."