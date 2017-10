Warme lucht geeft de herfst een vleugje lente

Dat heeft alles te maken met een hogedrukgebied dat vanaf de Azoren, in de Atlantische Oceaan, naar Centraal-Europa drijft. Door de wind uit het zuiden bereikt de zachte lucht komende zaterdag en zondag ook ons land, zo weet meteoroloog Michiel Severin van Weerplaza te melden.



Severin verwacht op zowel zaterdag als zondag een temperatuur rond de 20 graden, misschien wel nog iets hoger. Daarnaast is de kans op neerslag nihil en zal de zon met grote regelmaat schijnen.



Een temperatuurrecord gaat het op 14 of 15 oktober waarschijnlijk niet worden. In 1990 werd het namelijk 22 graden in de buurt van Amsterdam. Maar niet getreurd, normaal gesproken is het niet warmer dan 16 graden in deze tijd van het jaar.



Na het weekend blijft het echte stormachtige herfstweer ook achterwege. De temperatuur zakt tot waarschijnlijk 17 of 18 graden en de kans op regen neemt toe. Maar de buien blijven hoe dan ook binnen de perken.



