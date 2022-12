Warme jaarwisseling op komst: tot wel 15 graden op oudjaarsdag

Beeld ANP

Weeronline refereert aan het vorige jaar, toen er overdag met 14,4 graden in De Bilt een warmterecord was. Komend weekend blijft het misschien een graadje kouder, maar is het nog altijd zacht.

Er zijn dus goede én mindere voorspellingen voor mensen die naar een oudejaarsvuur (zoals die in Floradorp) of vuurwerkshow (bijvoorbeeld die op het Museumplein) gaan. De kans op goed zicht is redelijk: de wind zorgt ervoor dat de kruitdampen waarschijnlijk niet als een mistdeken blijven hangen. Maar het lijkt er niet op dat het zo hard waait dat vuurwerkshows in gevaar komen. Het is volgens Weeronline nog te vroeg om te zeggen of het rond middernacht tijdens de jaarwisseling droog blijft.

Tot het weekend verlopen de dagen iets koeler, met zo’n 9 tot 12 graden. Dinsdag is het veelal droog en komt de zon er ook wat bij. Vanaf woensdag worden de dagen wat grijzer en valt er meer regen, maar koukleumen wordt het allerminst.