Warme en onstuimige jaarwisseling verwacht

De komende dagen is eerst nog guur weer op komst, voorspelt Weerplaza. Donderdag en vrijdag wordt het tussen de twee en vijf graden met kans op natte sneeuw, buien, hagel en onweer.



Vanaf zaterdag slaat het weer om. Dan stijgt de temperatuur naar negen tot twaalf graden. Op oudjaarsdag blijft de temperatuur rond de tien graden hangen. Dat is erg warm voor eind december: de normale middagtemperatuur is vijf of zes graden.



Windstoten

Oudjaarsavond blijft het warm in Amsterdam, maar trekt de wind ook aan. Met windkracht vijf en windstoten van 80 km/uur is het uitkijken met het vuurwerk. Ook kan het gaan regenen.



