Warm weer op komst, waarom zijn niet alle Amsterdamse buitenzwembaden open?

Het Flevoparkbad in Amsterdam-Oost blijft voor leden een week langer open. Beeld Jakob van Vliet

In Amsterdam zijn vier buitenbaden in gemeentelijk beheer: het De Mirandabad, het Brediusbad, het Noorderparkbad en het Flevoparkbad. Ondanks het voorspelde tropische weer van deze week, besloot de gemeente om het Brediusbad in West en het Noorderparkbad in Noord niet langer open te houden.

“Normaal gesproken sluiten de buitenbaden op 1 of 4 september met de start van het nieuwe schooljaar,” zegt een woordvoerder van de gemeente. “Het liefst zouden we alle baden de hele week extra openhouden, maar vanwege het personeelstekort en het feit dat veel zwembadmedewerkers weer zijn gestart met de zwemlessen, kunnen we ze niet allemaal openen.”

Dat bleek het geval bij het Brediusbad en het Noorderparkbad. “Om de buitenbaden veilig te kunnen openen is voldoende personeel met de juiste opleiding nodig,” aldus de woordvoerder van de gemeente.

Het Flevoparkbad, een verwarmd buitenzwembad in het Flevopark in Amsterdam-Oost, blijft voor leden een week langer open. Ook bij het De Mirandabad in Zuid kun je nog gebruik maken van het buitenbad tot maandag 11 september.

Het seizoen van het buitenbad van Sport Plaza Mercator in de Jan van Galenstraat liep tot en met afgelopen zaterdag. Het buitenbad van het Sloterparkbad in Nieuw-West blijft open ‘zolang het weer het toelaat’. Dat betekent dat mensen die graag buiten willen zwemmen er deze week nog terechtkunnen.

(On)officiële zwemplekken

Ook buiten de stad zijn er nog opties. Zo is het buitenbad van het Amstelbad aan de Ouderkerk aan de Amstel open tot volgende week 14 september. Ook bij Poel’s Up in Amstelveen kun je nog buiten zwemmen. Volgens een medewerker zijn ze uiterlijk tot 1 oktober open, mits het weer goed genoeg is. Reserveren is bij Poel’s Up nodig.

En anders zijn er genoeg onofficiële en officiële zwemplekken waar je een duik kan nemen. Let wel op: zorg dat je weet hoe (on)diep het water is, voor je erin plonst.