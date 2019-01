Warm bad en één emmer koud water voor nieuwe commissaris

Het almaar warmer wordende bad werd aangelengd met een emmer koud water

In een vriendelijke maar scherpe speech riep Alberts Van Dijk op ook op te komen voor de belangen van de Noord-Hollanders die gebukt gaan onder het lawaai en de uitstoot van zijn favoriete onderneming.



Bewezen diensten

Dat de provincie met Van Dijk een nieuwe weg inslaat, is duidelijk. Er is bewust gezocht naar een opvolger van Johan Remkes die niet door een van de leidende partijen in Den Haag naar voren is geduwd.



Van Dijk is een VVD'er, maar het commissariaat is geen beloning voor bewezen diensten. De zestiende commissaris in Haarlem is de eerste in de lange rij die twittert en facebookt. Eerlijk is eerlijk: in de eeuw van Daniël van Ewijck van Oostbroek en De Bilt was de smartphone er nog niet.



Interessant was de speech van Leen Verbeek, commissaris van de koning in Flevoland. Hij vertelde dat de ambtsinstructies voor een commissaris niet meer dan een velletje beslaan, en dat betekent dat er veel ruimte is voor een eigen invulling.



Als het gaat om de integriteit van het openbaar bestuur of de ondermijning van datzelfde bestuur door de criminaliteit kan de commissaris in zijn rol van rijksheer een belangrijke taak vervullen. "De commissaris kan zeggen: tot hier en niet verder."



Ontmoeting

De nieuwe commissaris kwam als laatste aan het woord. Hij leek weinig onder de indruk van alle loftuitingen. "De lat ligt hoog, maar ik weet wat er van mij wordt verwacht,' klonk het zelfverzekerd.



Op zijn eerste dag had Van Dijk de lunch gebruikt met twintig Noord-Hollanders. Dat wil hij vaker doen. "Sociale media zijn interessant, maar er gaat niets boven de ontmoeting. Elkaar zien, spreken en vinden, daar gaat het om. We gaan samen op zoek naar oplossingen."