‘Wappy new year!’ Tienduizend demonstranten op de been bij coronademonstratie Amsterdam

In de Van Baerlestraat stuitten demonstranten op een linie van de politie. Beeld Eva Plevier

Na enen in de middag gaat het mis. Tamelijk gedwee hebben de ‘koffiedrinkers’ gehoor gegeven aan het bevel het Museumplein te verlaten in de richting van de Van Baerlestraat. Maar daar stuiten ze op een linie van de politie. Wat nu? Waar de demonstranten naartoe willen is duidelijk: naar het Westerpark, waar Forum voor Democratie de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen aftrapt.

In het tumult dat ontstaat wordt door de politie gebruik gemaakt van de wapenstok. Een man wordt lelijk te grazen genomen door een politiehond. Al snel krijgt de menigte vrije doorgang. Terwijl dat eerder nadrukkelijk werd verboden, zet zich een lange stoet in beweging door de stad.

Als eerder op de dag een nabijgelegen kerkklok twaalf slaat, is het Museumplein al flink volgelopen. Aan alle kanten staan politie- en ME-busjes. Ook twee waterkanonnen staan paraat. Op lichtborden wordt gemeld dat het plein is aangemerkt als een risicogebied en dat er daarom preventief kan worden gefouilleerd.

‘Net zo gezond als ik’

Dat fouilleren gebeurt op grote schaal. Veel mensen die het plein op willen, worden grondig gecontroleerd, onder meer door leden van de Koninklijke Marechaussee. Dat gaat heel gemoedelijk, waarbij over en weer ook grappen worden gemaakt. De bijeenkomst op het Museumplein heeft aanvankelijk iets van een nieuwjaarsreceptie; veel aanwezigen kennen elkaar van eerdere demonstraties.

Op borden die ze meedragen staan teksten als ‘Wappy new year’ en ‘Happy 1984’. Maar er wordt ook weer gezwaaid met Prinsenvlaggen (de Nederlandse vlag met oranje bovenaan, zoals die gebruikt werd door de NSB) en een man heeft op zijn pet een davidsster.

De 80-jarige Gerard Nederpel is een veteraan onder de coronademonstranten. Elke keer als in Nederland werd geprotesteerd tegen de maatregelen was hij erbij. Het bestaan van corona ontkent hij niet. “Voor sommigen kan het heel erg zijn, maar ik vertrouw op mijn immuunsysteem.”

Hij geeft een kaartje met het adres van zijn eigen website. “Daar kun je lezen hoe je net zo gezond kan worden als ik.” Verder praten met Nederpel is moeilijk. Voortdurend willen mensen hem een hand geven of met hem knuffelen. Hij is in deze kringen echt een bekendheid.

Bord afgepakt

Onderweg van het Museumplein naar het Westerpark trekt de stoet, die het verkeer platlegt, niet veel bekijks. Sommige Amsterdammers laten uit het open raam weten achter de demonstranten te staan, andere kijken meewarig toe.

Een vrouw houdt op de stoep een kartonnen bord omhoog met de tekst ‘Jij laat je kapen door volksnationalisten. Weet achter wie je aanloopt’. De mevrouw, die maar liever niet met haar naam in de krant wil, zegt dat haar protest tegen Forum voor Democratie felle discussies uitlokt. “Maar dat mag, daarom sta ik hier. Er was één man die probeerde mijn bord af te pakken.”

Bij het Westerpark is het dringen bij de brug over de Haarlemmertrekvaart. De Haarlemmerweg is voor de demonstranten door boeren met drie tractoren afgezet. De demonstranten van het Museumplein worden door de aanhangers van Forum voor Democratie met gejuich ontvangen.

Ook op het door Forum voor Democratie opgebouwde podium is te zien dat twee demonstraties één zijn geworden: kandidaat-raadsleden worden afgewisseld door sprekers als Willem Engel en Michel Reijinga, de leider van Nederland in Verzet. Anton van Schijndel, FvD-raadslid in Amsterdam, zegt dat Nederlanders een medisch experiment wordt opgedrongen.

De duizenden demonstranten op het veld houdt hij voor dat de vrijheid van meningsuiting ‘eraan gaat’: “Mensen worden monddood gemaakt.” Van Schijndel sluit zijn toespraak af met de verspreking dat iedereen vooral VVD moet stemmen (zijn vorige partij).

Tegengeluid

Thierry Baudet laat zich niet zien in het Westerpark. Wel spreekt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren. Hij stelt dat het ‘slecht gaat aflopen’ met de verantwoordelijken voor de coronamaatregelen: “We gaan ze voor de rechter brengen, reken daar maar op.”

Het enige tegengeluid komt van een groepje antifa’s, dat zich aan het einde van het veld, veilig achter water en beschermd door politie, heeft opgesteld. “Toen niet, nu niet, nooit meer fascisme!” klinkt het in koor. Woedende Forumaanhangers beantwoorden het met met: “Communisten! Kinderverkrachters!”

Net als eerder op de dag bij het Museumplein moet op verzoek van de politie vanaf 15.30 uur het Westerpark leeg zijn. Michel Reijinga roept iedereen op weer naar het Museumplein te gaan. “Ik kwam om koffie te drinken, ik ga voor koffiedrinken.” Een deel van de demonstranten gaat inderdaad weer naar het Museumplein, maar zo druk als eerder op de dag wordt het er niet meer.

Volgens de gemeente Amsterdam namen 10.000 mensen deel aan de demonstratie. De politie meldt dat dertig personen zijn aangehouden en dat vier agenten gewond zijn geraakt. Aan circa 200 personen is op basis van het noodbevel de toegang tot de stad ontzegd. Onder hen waren leden van diverse Defendgroepen.