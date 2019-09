Wapenspecialist: ‘Wapen Robert Oey was illegaal’

Robert Oey, echtgenoot van burgemeester Halsema, had nooit een onklaar gemaakte Duitse revolver mogen gebruiken voor zijn filmproductiebedrijf. Dit type wapens is illegaal.

Dat zegt wapenspecialist en -handelaar Henk de Deugd die gecertificeerd is om wapens onklaar te maken. Volgens De Deugd krijgt Oey het onklaar gemaakte wapen waarschijnlijk nooit meer terug, de politie zal het vernietigen.

Half juli werd de zoon van Oey en Halsema aangehouden toen hij het wapen bij zich had terwijl hij met vrienden aan het klieren was op een verlaten bootje in Oost. Dit weekend erkende Oey dat hij het wapen mee naar huis had genomen en in een kastje had verstopt, waar zijn zoon het vond toen Oey in het buitenland zat. Volgens Oey komt de revolver uit Duitsland en is het onklaar gemaakte wapen al twintig jaar in Nederland. Het werd door zijn filmproductiebedrijf gebruikt als rekwisiet. Niet Oey, maar een goede vriend zou de eigenaar zijn. Halsema wist niet dat hij het mee naar huis had genomen.

Illegaal geïmporteerd

Volgens De Deugd heeft de eigenaar van het wapen een probleem, want in Nederland was het tot 2016 bij wet verboden om handvuurwapens onklaar te laten maken. “Pistolen en revolvers mochten niet gedeactiveerd worden omdat die ‘voor afdreiging geschikt zijn’, zoals de wet stelt,” aldus De Deugd. “Als zij dat wapen al twintig jaar hebben liggen, dan moet het ooit illegaal geïmporteerd zijn, in België en Duitsland golden tot 2016 andere regels.” Het is niet mogelijk om een illegaal geïmporteerd wapen alsnog te laten certificeren.

Politiewetenschapper Jaap Timmer heeft begrip voor de ophef die rond Oey is ontstaan. “Er zijn wel meer filmmakers die onklaar gemaakte wapens beroepshalve gebruiken en waar het niet tot problemen leidt. Als je dit soort spullen nodig hebt moet je het verdomd goed regelen.”

Sinds 2016 is een EU-richtlijn van kracht waardoor handvuurwapens nu wel onklaar gemaakt mogen worden, mits dit door een specialist gebeurt en het wapen daarna gekeurd wordt door de politie. Ook Nederland heeft die EU-richtlijn overgenomen, maar met een afwijkende bepaling dat gedeactiveerde wapens hier nog steeds als vuurwapens worden gezien en dus niet als ‘(verboden) nepwapen’ zoals de burgemeester schreef in een open brief aan de Amsterdammers. “Wettelijk klopt de term nepwapen niet,” zegt De Deugd. “Het is ooit een echt wapen geweest, bij een nepwapen denk je eerder aan iets van hout of plastic.” Timmer vermoedt dat de burgemeester op het moment van het schrijven van de brief niet wist waarmee haar zoon precies was aangehouden. “Een onklaar gemaakt wapen functioneert niet meer en kun je dus best een nepwapen noemen, die term heeft verder geen officiële betekenis. Je kunt niet verwachten van de burgemeester dat ze hierin deskundig is.”

Vanwege de vele gewapende overvallen waarbij onklaar gemaakte wapens worden gebruikt, zijn de politie en het OM zeer streng op het gebruik van dit type wapens. “We willen die rommel niet in omloop hebben en het is terecht dat daar een punt van wordt gemaakt,” zegt Timmer.