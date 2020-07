Wapeninleveractie in Zuidoost, rest van de stad volgt mogelijk later

De gemeente gaat een wapeninleveractie organiseren, te beginnen in Zuidoost. Beeld ANP

Aanleiding voor de actie zijn de vele geweldsincidenten in Amsterdam van het afgelopen jaar. Uiteindelijk wil de ChristenUnie de actie in ieder stadsdeel uitvoeren. In Zuidoost is eerder al de campagne #Amsterdamontwapent begonnen.



De inleveractie is geheel vrijblijvend: ook illegale wapens kunnen zonder consequenties ingeleverd worden. Zo hoopt de ChristenUnie jongeren een mogelijkheid ‘uit de cirkel van geweld en criminaliteit’ te bieden, aldus fractievoorzitter Don Ceder. Het inleveren van wapens wordt twee weken mogelijk.

Het plan voor de inzameling lag er al eerder, maar liep door de coronacrisis vertraging op. In overleg met de driehoek moet de actie nu zo snel mogelijk alsnog op de been gezet worden. Verwacht wordt dat de actie in het najaar van start gaat. Met de actie wordt het voorbeeld van Rotterdam gevolgd, de driehoek onderhoudt in de voorbereidingen dan ook nauw contact met Rotterdam.

Zaanstad

In januari en februari werd in Zaanstad een soortgelijke, eveneens succesvolle actie uitgevoerd. Gedurende twee weken konden mensen vrijwillig illegale wapens inleveren zonder daarvoor te worden bestraft, wat resulteerde in 197 ingeleverde wapens. Ook hier waren heftige incidenten aanleiding voor de actie.