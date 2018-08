Wantrouwen bij moslims na nieuwe slachtregels Offerfeest

Voor moslims begint dinsdag het Offerfeest. Het Eid al-Adha, zoals de Arabische naam luidt, duurt drie dagen. Islamitische families worden geacht een schaap te slachten ter nagedachtenis aan het offer dat Ibrahim wilde brengen; het slachten van zijn zoon Ismaël voor Allah.



Sinds 1 januari zijn nieuwe, verscherpte regels voor onbedwelmd slachten van kracht. Het dier mag niet lijden: als de keel is doorgesneden, moet het schaap binnen veertig seconden het bewustzijn hebben verloren. Die nieuwe regels hebben ervoor gezorgd dat veel moslims achterdochtig zijn geworden, meldt vice-voorzitter Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën aan AT5. 'Omdat ze er niet van overtuigd zijn dat de slachthuizen halal slachten, zullen ze het vaker in eigen beheer doen of over de grens laten doen.' Zelf thuis een dier slachten, is illegaal.



'Geen reden tot boycot'

Volgens Bouharrou is het wantrouwen jegens de slachthuizen ongegrond, laat hij aan AT5 weten. 'Natuurlijk moet het een slachthuis zijn dat de regels kent en zullen ze moeten laten zien dat ze gecertificeerd zijn, maar er is zeker geen reden om op te roepen tot een boycot.'



De Raad van Marokkaanse Moskeeën heeft de oproep onder de aandacht gebracht via e-mails en WhatsApp-berichten aan de regionale koepels van de moskeebesturen.



Minder slachtingen

Tijdens het offerfeest van vorig jaar zijn 60.362 schapen, geiten en runderen ritueel geslacht, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De cijfers van dit jaar zijn nog niet bekend, maar volgens de NVWA zijn de aantallen beduidend minder dan in 2017. Mogelijke oorzaak zijn de nieuwe regels.



