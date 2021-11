Wandtekening van Spitfire uit de oorlog ontdekt

De Spitfirewandtekening op de zolder van het pand aan de Leidsekade in Amsterdam. Beeld Verzetsmuseum Amsterdam

Werknemers van aannemersbedrijf Salverda Bouw vonden de tekening, die gedateerd is op 2 januari 1942 en gesigneerd met ‘H. Janssen’. De sloopwerkzaamheden werden na de vondst opgeschort en de aannemer belde het Verzetsmuseum, dat verder onderzoek deed naar de oorsprong.

Fascinatie voor vliegtuigen

Uit gegevens van het Amsterdamse bevolkingsregister blijkt dat op het adres aan de Leidsekade de familie Janssen woonde tijdens de oorlog. Hun jongste zoon Hans (1924-2003) was een tekenaar en werd na de oorlog interieurarchitect. Het Verzetsmuseum slaagde erin Janssens dochter Margje op te sporen, die wist te vertellen dat haar vader op dezelfde zolder ondergedoken heeft gezeten om aan dwangarbeid in nazi-Duitsland te ontkomen.

Beeld Verzetsmuseum Amsterdam

Aan de vele uitgeknipte foto’s van straaljagers en bommenwerpers is te zien dat hij een fascinatie had voor vliegtuigen. De Spitfire, het vliegtuig op de tekening, was een veelgebruikt model van de Britse luchtmacht.

De tekening is in enorm goede staat en is daardoor met zijn verhaal bijzonder. De wandtekening is in aanwezigheid van Janssens dochter Margje aan het Verzetsmuseum overgedragen en is vanaf woensdag 24 november tot en met zondag 30 november te zien in de foyer van het museum.