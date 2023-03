Wandelroute Oranjesluizen tussen Amsterdam–Noord en –Oost weer open

De route over de Oranjesluizen, ook wel sluizencomplex Schellingwoude, is onderdeel van een populair wandelnetwerk. Beeld Jennifer Gijrath

De wandelroute die Schellingwoude en Zeeburgereiland met elkaar verbindt is al vanaf juni 2021 gesloten. Eerst door corona en daarna omdat de noodstop van de grootste van het viertal sluizen, de Prins Willem-Alexandersluis, niet goed zou werken.

Inmiddels zijn de problemen met de sluis verholpen en heeft Rijkswaterstaat extra borden geplaatst. De route over de Oranjesluizen, ook wel sluizencomplex Schellingwoude, is onderdeel van een populair wandelnetwerk en kruist de drukke scheepvaartroute van het IJ naar het buiten-IJ.

De wandelroute begint in Oost. Daar neem je de Oostveer naar Amsterdam-Noord en wandel je over de dijken naar de Oranjesluizen. Daar steek je het water over en ben je weer in Oost.