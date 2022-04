Walter Süskindbrug is weer open: ‘Dit is niet zomaar een brug’

De Walter Süskindbrug. Beeld Sophie Saddington

Het is misschien wel de fijnste brug van Amsterdam. Zoals bruggen bedoeld zijn: van hout, zo op het oog, en met twee bewegende delen aan van die grote, zware kettingen. Een brug met een uitzicht bovendien, evenwijdig aan de Amstel, vlak bij de Stopera. Een brug die verdacht veel lijkt op de Magere Brug, even verderop, maar deze ophaalbrug, de Walter Süskindbrug, is niet doodgeknuffeld, dit is er een voor de fijnproevers.

Maar dat is allemaal buitenkant. Buitenkant en locatie. De Walter Süskindbrug is ook nog eens bijzonder door de naamgever: Walter Süskind, de man die in de oorlog met een aantal moedige handlangers vele joodse kinderen, baby’s vaak nog, wist weg te krijgen uit de Joodsche Schouwburg en de crèche ertegenover. Zijn verhaal werd verfilmd.

Spic en span

Dinsdagmiddag werd de brug weer in gebruik genomen, na een vernieuwing die de gemeente er in slechts tweeënhalve maand doorheen wist te jassen. Van een brug die wellicht een tikje verwaarloosd kon ogen, een beetje afgeragd en der dagen zat, is de Walter Süskindbrug nu weer spic en span. Het houtwerk strak in de lak. En aan de zijkant een plaquette waarin Süskind eer wordt bewezen.

Zijn nakomelingen, een achternicht en een achterneef, waren bij de heropening aanwezig. Ze waren vereerd, maar noemden het vooral belangrijk dat de stad zich bewust blijft van zijn verleden, van wat er is gebeurd in deze buurt. Met Emile Schrijver, directeur van het Joods Cultureel Kwartier, benadrukten zij hoe belangrijk het is niet te vergeten. “Alleen al daarom is deze brug heel belangrijk.”

10.000 fietsers per dag

Dat zegt ook verkeerswethouder Egbert de Vries. Het is ‘niet zomaar een brug’ zegt hij. “Er passeren hier 10.000 fietsers per dag. Maar we moeten onthouden wat er toen is gebeurd. De naam Walter Süskind mogen we niet vergeten. Het is belangrijk dat we even aan hem denken, iemand die zijn leven riskeerde voor anderen. Denk aan hem, iedere keer als we over de brug fietsen, al is het maar een seconde.”

Zoals gezegd: de vernieuwing van de brug was nodig. In 2019 al werd de brug afgesloten voor auto’s en vrachtverkeer om de belasting te beperken. Het gaat om een stokoude brug, zou je kunnen zeggen. Op plattegronden was hij al ingetekend in 1622, toen er nauwelijks nog bebouwing was. Wat nu de Hermitage is, was nog niet gebouwd. Zoals programmadirecteur bruggen en kades van de gemeente Jan Dijstelbloem het zegt: “Een brug uit de tijd dat Amsterdam nog een stadje was en dit een brug in het groen.”

Een kopie van de oude

De vernieuwing was ingrijpend, feitelijk is er nieuwe brug gekomen, een kopie van de oude. Belangrijk voordeel: de fundamenten, voor het laatst onder handen genomen in 1972, waren nog piekfijn in orde, dat mag ook wel eens worden gezegd over een Amsterdamse brug. En het nieuwe exemplaar heeft een stalen skelet, ingepakt met hout eigenlijk.

Dat het zo snel ging, heeft tal van voordelen. Wethouder De Vries stipt een voor hem persoonlijk belangrijke aan: het is de brug die hij dadelijk passeert op weg naar zijn werk in de Stopera. “Ik moest al die tijd omfietsen dus. Maar los daarvan is het fijn dat de bouwers erin zijn geslaagd hun werk snel, en binnen planning, af te ronden.”

Loopbrug

Ook Peter Kooijman is aanwezig, geheel op eigen initiatief. Hij was begin jaren zeventig betrokken bij de bouw van de vorige brug. Dat was pas een exemplaar, zegt hij. “Daar zat nog niets elektrisch aan, als je de brug wilde neerlaten, moest je ertegenop lopen, dan ging hij vanzelf naar beneden.”

Nu gaat het allemaal met knopjes. Wel met een afstandbediening, zeggen de mannen van Waternet, die ook hebben gezien dat het afdakje boven het bedieningspaneel de vernieuwing niet heeft overleefd. “Het leven van een brugwachter gaat niet altijd over rozen,” zegt een van de mannen.