Wallenondernemers en gemeente Amsterdam voor de rechter om sluitingstijden: ‘Dit gaat om ons bestaan’

Beeld Joris van Gennip

Het gaat om zo'n vijftien raamexploitanten en uitbaters van kroegen en snackzaken op de Burgwallen Oude Zijde: allemaal ondernemers die sinds twee weken te maken hebben met vervroegde sluitingstijden.

Horecazaken moeten sinds 1 april in het weekend dicht om 2.00 uur (in plaats van uiterlijk 4.00 uur), en sekswerkers om 3.00 uur (in plaats van 6.00 uur). Na 1.00 uur mogen cafés bovendien geen nieuwe klanten meer binnenlaten. Ook moeten de terrassen dan dicht.

De uitbaters hebben nu twee weekenden met die nieuwe tijden gedraaid en vertelden in de rechtbank dat de financiële impact enorm is. Het gaat dan misschien om slechts een paar uren per week, volgens hen zijn dat juist de lucratiefste tijden.

Verlies

Een van de vijf advocaten noemde het voorbeeld van een karaokebar op de Nieuwebrugsteeg. “Tussen 12.00 en 1.00 uur ’s nachts nam de omzet met 35 procent af, tussen 1.00 en 2.00 uur met 71 procent. En tussen 2.00 en 4.00 uur is er sprake van honderd procent afname, want dan moeten ze dicht. Het zal leiden tot een verlies van 116.000 euro per jaar, en dat is nog een voorzichtige inschatting.” Ook andere ondernemers spreken nu al van tienduizenden euro’s aan verwachte gemiste inkomsten per jaar.

Het omzetverlies strekt namelijk veel verder dan slechts die paar uurtjes, vertelde een van de advocaten van de ondernemers. “Afgelopen weekend was al te zien dat het horecabezoek al voor 1.00 uur terugloopt. Mensen gaan op zoek naar tenten buiten de Wallen, omdat ze daar wel tot laat kunnen blijven.”

Een eigenaresse van filialen van New York Pizza en frietzaak Chipsy King vertelde zeer geëmotioneerd dat het veel mensen erg heeft geraakt dat de gemeente de maatregelen heeft doorgevoerd terwijl hun vergunningen nog geldig zijn. “Als jullie de regeltjes zomaar kunnen aanpassen, waar is ons bedrijf en onze zekerheid dan op gebaseerd? Dit gaat over ons bestaan, potverdikke.”

Coma

Dát er overlast wordt ervaren in het Wallengebied, en dat daar iets aan gedaan moet worden, betwist niemand. De Wallenondernemers vragen zich vooral af waarom de handhaving niet wordt opgeschroefd, waarom niet eerst wordt afgewacht of het alcoholverkoopverbod effect heeft, en waarom de sekswerkers uren moeten inleveren. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat er tussen drie en zes uur ’s nachts nauwelijks sprake is van overlast.

De Wallen worden minder aantrekkelijk gemaakt om zo het erotisch centrum erdoor te drukken, vermoeden zij. “De sekswerkers zijn er met de haren bijgesleept.”

Een prostituee die al 16 jaar op de Wallen werkt vertelde dat financiële zorgen haar stress, paniekaanvallen en slaapproblemen opleveren – iets wat ze ook ziet bij veel collega’s. Maar ze maakt zich vooral grote zorgen om de veiligheid. Ze is bang dat sekswerkers zich genoodzaakt voelen om bij te klussen in het risicovolle thuiscircuit, of dat ze overvallen worden. “We worden midden in de nacht op straat gezet, allemaal tegelijkertijd. Terwijl iedereen weet dat wij contact geld bij ons hebben. Zelfs de burgemeester zegt: de girls zijn niet het probleem. Waarom worden we dan gestraft?”

Onvermurwbaar

De advocaten die spraken namens burgemeester Femke Halsema waren intussen onvermurwbaar. Er moet nou eenmaal aan allerlei knoppen worden gedraaid om de buurt weer leefbaar te maken, betoogden zij.

“De coffeeshops en horeca, de sekstheaters en sekswerkers: alles tezamen zorgt voor een enorme aantrekkingskracht van het gebied. Het idee achter de maatregelen is dus vrij simpel: als er geen voorzieningen zijn geopend in een gebied, lopen de mensen vanzelf weg.” Dat de vervroegde sluitingstijden voor schade zorgen voor de ondernemers, erkenden ze volledig. “Dat is inherent aan zo'n besluit. En dan is er ook recht op compensatie.”

Of het de ondernemers lukt om de openingstijden te laten opschorten zal uiterlijk over twee weken blijken. Ze zijn er in elk geval van overtuigd dat ze lang niet de laatsten zullen zijn die een zaak zullen aanspannen, zei een van hun advocaten tegen de rechter. “U krijgt nog heel veel zittingen over dit onderwerp. Dit is pas de eerste.”