Wallenbewoner verliest kort geding om mondkapjesplicht

Theatermaker en Wallenbewoner Ab Gietelink heeft het kort geding dat hij tegen de mondkapjesplicht had aangespannen verloren. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam zojuist bekendgemaakt.

Gietelink pleitte maandag bij de rechtbank dat de mondkapjesplicht volgens rechtsgeleerden in strijd is met de grondwet: de plicht zou voorbijgaan aan het zogeheten recht op de persoonlijke levenssfeer. Gietelink sprak van een ‘provocatie van de rechtsstaat’ en vreesde dat de experimenten die in Amsterdam en Rotterdam plaatsvinden met het dragen van een mondkapje op drukke plekken, de voorloper zouden zijn van een landelijke draagplicht.

De rechtbank gaat hier niet in mee. De inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is relatief klein, zo verdedigt de rechtbank haar besluit, onder andere omdat de regel slechts in een beperkt gebied van kracht is. Bovendien bleken minder verstrekkende maatregelen, zoals de 1,5-meterregel, niet voldoende handhaafbaar.

Gietelink stond in zijn strijd niet alleen. Hij werd gesteund door protestgroep Viruswaarheid (voorheen Viruswaanzin) en nog vier bewoners van de Wallen. Jeroen Pols van Viruswaarheid parafraseerde maandag de uitspraak van Van Dissel dat uit onderzoek blijkt dat 30.000 mensen een week lang chirurgische mondkapjes moeten dragen om 1 besmetting te voorkomen. Pols vindt het tegenstrijdig dat bestuurders zich steeds beroepen op de deskundigheid van het OMT, maar in dit geval een eigen koers varen.

Gietelink en Pols voelden zich hierin gesterkt door verschillende hoogleraren en rechtsgeleerden die de experimenten met een mondkapjesplicht in strijd met de grondwet noemden. Hierin is het eerbiedigen van het recht op de persoonlijke levenssfeer vastgelegd. Een speciale wet, zoals de coronawet, kan dit wel toestaan, maar deze wet gaat op zijn vroegst 1 oktober in. Volgens hoogleraar Wim Voermans houden boetes daarom ook geen stand voor de rechter.

Dag en nacht

Steden als Amsterdam en Rotterdam proberen daarom de mondkapjesplicht te verplichten door noodverordeningen op diverse plekken in de steden uit te vaardigen. In Amsterdam is het hierdoor verplicht om op de Wallen, Kalverstraat en Nieuwendijk dag en nacht een mondkapje te dragen. Op de Albert Cuypmarkt en Plein ’40-’45 is het alleen verplicht gedurende markttijden.

Volgens burgemeester Halsema hebben mondkapjes mogelijk een positief effect op het gedrag van mensen, die eerder afstand van elkaar zouden houden als ze anderen ermee zien lopen. De plicht is bovendien tijdelijk (vooralsnog tot eind augustus), om veel zwaardere maatregelen zoals een nieuwe lockdown te voorkomen.

Namens de burgemeester stelde advocaat Jessey Liauw-A-Joe afgelopen maandag nog dat er niet bewezen is dat mondkapjes werken, maar ook niet dat ze niet werken. Wetenschappers zijn daar niet eensgezind over. Daarnaast pleitte ze dat burgemeesters vaker inbreuk maken op grondrechten tijdens de coronapandemie en het in dit geval om ‘een zeer geringe beperking’ gaat. Ook heeft de Wereldgezondheidsorganisatie al meerdere malen opgeroepen tot het dragen van mondkapjes.