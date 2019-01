Wallen zijn toe aan nieuw verdienmodel

Nayra Green werkt al 35 jaar in de prostitutie en heeft in die jaren zo ongeveer alle veranderingen in haar werk en op de Wallen voorbij zien komen. Nog even, dan stopt ze ermee. Ze is onlangs vijftig geworden, een mooie leeftijd om met prostitutiepensioen te gaan en terug te keren naar Spanje. Tijd voor nieuwe dingen in het leven.



De situatie op de Wallen baart haart zorgen, zegt de Spaanse in haar peeskamer, voorzien van klimpaal, bubbelbad en, onmisbaar in dit vak, een bed.