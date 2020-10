Wallen-ondernemers woedend over roep strenger gereguleerde binnenstad

Drukte op de Oudezijds Achterburgwal. Beeld Dingena Mol

Dat staat in een persbericht van Cor van Dijk, directeur van de Otten Groep, het bedrijf achter erotisch entertainment zoals Casa Rosso en de Bananenbar. Van Dijk en enkele straatmanagers rond de Nieuwmarkt, de Hoogstraten en de Wallen zijn woedend op de grote werkgeversorganisaties en willen niet langer met deze brancheverenigingen om tafel.

Van Dijk reageert op een 10-puntenplan van werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW Metropool, MKB Amsterdam, horecabond KHN Amsterdam en Winkeliersvereniging City, dat vrijdag in Het Parool werd gepubliceerd. Hierin worden burgemeester Halsema en de gemeenteraad onder meer opgeroepen om het ‘coffeeshop- een raamprostitutiebeleid snel en ingrijpend te wijzigen. “Zo ga je niet met een achterban om,” schrijft Van Dijk woedend. “En al helemaal niet in coronatijd!”

Het georganiseerde bedrijfsleven wil dat het imago van Amsterdam verandert zodat de stad na afloop van de pandemie een ander soort toeristen aantrekt. Angstbeeld is de situatie van afgelopen zomer, toen vooral jonge toeristen uit buurlanden het centrum wisten te vinden. Zij leken met name te komen om wiet te roken en naar de sekswerkers op de Wallen te kijken.

Wetgeving

Onder meer het i-criterium wordt gesuggereerd door het georganiseerde bedrijfsleven als een mogelijke maatregel. Met deze bestaande wetgeving, die in de hoofdstad niet wordt gehandhaafd, kunnen buitenlandse bezoekers geweerd worden uit coffeeshops. De werkgeversorganisaties noemt de raambordelen daarnaast expliciet een ‘magneet met een negatieve werking en uitstraling’ en willen ingrijpende wijzigingen. Ook politiek klinkt die roep steeds luider: deze zomer sloot oppositiepartij VVD zich aan bij een bonte coalitie van partijen die drugstoerisme een halt willen toeroepen.

De woede van Van Dijk en zijn relaties richt zich vooral op Vereniging Amsterdam City (VAC), die de winkeliers in de binnenstad vertegenwoordigt. “Zonder consultatie met haar achterban heeft VAC de open brief met het 10-puntenplan prominent op haar website geplaatst”, aldus Van Dijk. “VAC wekt daarmee de indruk dat alle ondernemers uit de Amsterdamse binnenstad achter de inhoud van de open brief staan. Niets is minder waar. Excuses zijn dan ook op zijn plaats.”

Burgemeester Halsema heeft eerder al gezegd dat ze dit najaar met een notitie komt over ‘lokale regulering’ van de softdrugsmarkt. Ook worden diverse scenario’s onderzocht voor de toekomst van de prostitutie, onder meer door de branche te verplaatsen naar inpandige erotische centra en de raambordelen daarna te sluiten.