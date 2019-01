Wallen lopen leeg: veel ramen overdag niet bezet

De traditionele klant met een slecht huwelijk is uit het straatbeeld verdwenen. Die zoekt zijn heil op internet

Dat merkt ook Masten Stavast van Agapi, een bedrijf dat 27 kamers op de Wallen verhuurt aan prostituees. "Overdag is nog maar 25 procent van mijn ramen bezet," zegt hij. "Ook 's avonds is het lang niet vol."



"In de goede tijden was 90 procent van mijn ramen bezet, nu haal ik over de gehele dag genomen 60 tot 65 procent. Dat is op het randje van wel of geen winst. Vroeger gingen mensen met pakken geld naar huis, dat is allang niet meer. We verdienen veel minder en zeker geen vette boterham."



Een foto en weer weg

De leegstand op de Wallen komt door de teruglopende inkomsten van de prostituees, zegt Green. "We hebben minder werk. De vrouwen die hier werken klagen daar al zeker een jaar over. Ook ik verdien minder dan voorheen."



Marja Sijpesteijn van Scharlaken Koord, een christelijke organisatie die al 35 jaar actief is op de Wallen, ziet dat het verloop onder de sekswerkers hoog is. "Ze vertellen ons dat ze te weinig verdienen." Dan vertrekken ze.