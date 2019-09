Hans van der Beek doet elke dag verslag van feesten, presentaties en andere belangrijke bijeenkomsten in Amsterdam. Vandaag: Visit Wales.

Eén keer in mijn leven was ik in Wales, drie dagen wandelen van dorp met onuitspreekbare naam naar dorp met onuitspreekbare naam. In mijn herinnering regende het aan één stuk door. Ik vond het wel passen, daar dan.

Prachtig, Wales.

Toch gaat geen mens erheen. Ik ook niet. Dat wandelen was voor een artikel, in die goede oude tijd dat we nog een reisbijlage hadden.

Daar moet verandering in komen, vinden ze in Wales, en ze hebben een pr-bureau de opdracht gegeven Wales als vakantiebestemming op de kaart te zetten. Dan weet je één ding zeker: een boottocht over ’t IJ met hapjes en een XXXL-televisiescherm.

Het is flink druk. Ik geloof niet dat de kazen en tapenades uitgesproken Wales zijn, maar de chips is met salt & vinegar en daar zijn die malle Britten dol op.

Om te beginnen: hoe kom je het makkelijkst in Wales? Met de KLM natuurlijk! Driemaal daags direct naar Cardiff, en bovendien is Wales maar een uurtje rijden vanaf Manchester of Birmingham.

Ik leer nog veel meer op deze dinsdagnamiddag.

Wales heeft drie miljoen inwoners en per inwoner drie schapen. Verder heeft het land 1400 kilometer kustlijn, 640 kastelen, 20 golfbanen en 32.998 kilometer aan wandelroute.

Dat vind ik nou mooi. Dan heb je nog twee kilometer pad nodig voor een lekker bekkende 33.000 kilometer, één extra buitenbocht ergens, en toch zeggen ze in Wales: 32.998, en nu is het wel mooi geweest.

Dan ben je een relaxed volk, denk ik. En even later: ja, of je telt in mijlen en niet in kilometers.

Er is ook een quiz. Dat is om te kijken wat we allemaal hebben opgestoken. O god, toch geen petje-op, petje-aftoestand?

Zoiets, maar dan met een groen A4’tje en een rood.

Eerste vraag: wat is de hoofdstad van Wales? Rood is Cardiff, groen is Aberystwyth.

We gaan allemaal door naar de volgende ronde.

Wie vliegt driemaal daags direct op Cardiff? Is dat KLM of Transavia?

Dit gaat niet opschieten.

Later gaat het niveau toch nog iets omhoog. Hoeveel gratis musea heeft Wales (7), hoeveel Great Little Trainroutes (11) en hoeveel nationale parken (3), maar goed, dat stond niet zo heel lang geleden nog op een XXXL-scherm.

Quizmaster Bob Jones is erg onder de indruk van this audience, want er zijn maar weinig afvallers. Op mijn beurt ben ik onder de indruk hoe soepel hij het dorpje uit Wales met de langste naam uitspreekt, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, maar dat kan elke gids in Wales tegen elke vakantieganger ooit. Ik weet dat, ik was daar. Het regende.

Wat Visit Wales

Waar bootje, ’t IJ

Wie Rob Jones, Julie Perkins, Christian Clerx, Bianca van der Ham, Aad van ­Duivenbode, Rick Schaak

Wanneer dinsdag 17 september, 16.00 tot 18.00 uur



Drank en spijs ***

Sfeer **

Hans schudde en schokte nooit erger dan in die cityhopper naar Birmingham

Rob Jones en Julie Perkins van Visit Wales. Jones: "The country God created first." Beeld Hans van der Beek

Hugo van Joolen en Michael ter Hoeven van campagnepartner KLM. Driemaal daags! Beeld Hans van der Beek

Monique Voorneman, Christian Clerx en Bianca van der Ham van Zapper PR. Clerx: "De website OntdekWales wordt duizenden keren bezocht, hoor. In Duitsland heeft hij ErlebeWales." Beeld Hans van der Beek

Touroperators Rick Schaak (Buro Scanbrit) en Aad van Duivenbode (House of Britain) organiseren alle soort reizen naar Wales. "En anders stellen we het samen." Beeld Hans van der Beek

Judith Pagrach (myfoodblog), Mirjam Denneman (Ik wil meer reizen), reisjournalist Kita van Slooten, Annemarie Konijn (Ik wil meer reizen) en reisfotograaf Petra Pijlgroms (LaPeet). Beeld Hans van der Beek