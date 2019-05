Wachttijden lichte ingrepen OLVG opgelopen na toestroom patiënten Slotervaart

Het OLVG in Oost. Beeld Eva Plevier

Dat zegt uroloog en kwaliteitsarts van het OLVG, George van Andel. Zo is de wachttijd voor een ingreep aan een vergrote prostaat opgelopen van vier tot zes weken naar drie tot vier maanden. Ook mensen met bijvoorbeeld een goedaardige zwelling in de balzak, een liesbreuk of vetbult moeten weken langer wachten op een ingreep.

Patiënten met acute klachten worden met voorrang geholpen, benadrukt Van Andel. Voor hen zijn er geen langere wachttijden. “Natuurlijk krijgen alle oncologiepatiënten voorrang. Als je pijn hebt in je schouder moet je langer wachten op een MRI, maar als je een MRI nodig hebt om uit te sluiten of er uitzaaiingen zijn, dan wordt die natuurlijk meteen gemaakt. Alle patiënten die acute zorg nodig hadden, hebben die gekregen. Het treft met name chronische patiënten.”

Faillissement Slotervaart

Het OLVG werd meteen na het faillissement van MC Slotervaart, inmiddels zeven maanden geleden, geconfronteerd met een grote toestroom van patiënten. OLVG West, op nog geen vier kilometer van het Slotervaart, kreeg meteen al 20 procent meer patiënten op de spoedeisende hulp. Nog steeds wordt er volgens Van Andel heel hard gewerkt om de nieuwe patiënten goed op te vangen.

De Amsterdamse fracties van PvdA en SP maken zich zorgen over de wachtlijsten van de ziekenhuizen in de stad, nadat het Slotervaart is gesloten. De SP toog deze week uit protest naar Zilveren Kruis. Eerder zijn al vragen aan het college gesteld. Zilveren Kruis reageerde deze week op de bezorgdheid: ‘Geluiden dat wachttijden in Amsterdam drastisch zijn toegenomen zijn pertinent onjuist,’ aldus de grootste verzekeraar in de stad.

Volgens Zilveren Kruis zijn Amsterdammers juist vaak sneller aan de beurt, dan mensen buiten de stad. De rapportage Wachttijden Ziekenhuizen Regio Amsterdam van de verzekeraar geeft weliswaar aan wanneer de patiënt voor het eerst, na verwijzing door de huisarts, op de polikliniek van het ziekenhuis komt. Hoe lang de patiënt vervolgens moet wachten op onderzoek en eventueel de operatie, vertelt de rapportage niet.