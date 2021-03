Wachtlijsten zwemlessen door corona verdrievoudigd

Beeld Robert Vos

Bijna dagelijks krijgt ze van ouders de vraag: kan mijn kind nog voor de zomer afzwemmen? “Dat snap ik wel, want dat is handig voor in de vakantie,” zegt Betty Heimans van zwemvereniging Watervrienden Amsterdam. Maar veel ouders moet ze teleurstellen. “De wachtlijst loopt al maanden vol, en we willen ook dat kinderen plezier hebben, we gaan geen diploma’s stampen.”

Maandagavond maakte demissionair premier Mark Rutte bekend dat kinderen na drie maanden lockdown weer naar zwemles mogen. Wel gelden nog extra veiligheidsmaatregelen: ouders moeten buiten wachten, binnen wordt anderhalve meter afstand gehouden. Doucheruimtes mogen niet gebruikt worden, kleedkamers wel.

De lockdowns hebben grote invloed op de zwemvaardigheid van de Amsterdamse jeugd. In een normaal jaar geven de door de gemeente beheerde Amsterdamse zwembaden in totaal zo'n 3300 zwemdiploma's per jaar uit. In 2020 waren dat er maar 1100; een derde van het normale aantal.

Een zorgelijke ontwikkeling, zegt een woordvoerder van sportwethouder Simone Kukenheim. “Zwemles kan niet vanuit huis worden gegeven. We zien dat de wachtlijsten toenemen, en daarmee de zorg om de zwemveiligheid van onze kinderen.”

Explosief

Die wachtlijsten stegen door de coronalockdowns explosief, van gemiddeld drie naar negen maanden. Ook particuliere zwemschoolhouders zagen een dergelijke ontwikkeling. Het bericht dat zwemlessen voor kinderen tot 12 jaar weer door mogen gaan, komt dan ook geen dag te vroeg.

Zo staan bij zwemvereniging de Dolfijn nu zeker 100 kinderen op de wachtlijst voor zwemles. Hoe snel je daar aan de beurt bent is nu nog moeilijk te zeggen, aldus vestigingsmanager Michael Zandbergen. “Dat ligt eraan hoeveel ruimte we krijgen in de baden. En wij werken met vrijwilligers. Die doen het naast hun werk, en moeten maar net kunnen.”

Daar komt bij dat de zwemvaardigheid bij sommige kinderen behoorlijk weggezakt zal zijn, denkt Van der Blom. “Kinderen die vlak voor de lockdown hun A-diploma hebben gehaald hebben sindsdien niet meer kunnen oefenen. Normaal adviseer je die om meteen door te gaan met het B-diploma, want je moet blijven oefenen om het goed in de vingers te krijgen. Nu zou je die kinderen eigenlijk eerst een opfriscursus moeten geven. En ook dat kost weer uren.”

Zwemwater

Zwemscholen kijken naar verschillende opties om de wachtlijsten enigszins weg te werken: misschien kan de zwemles tijdens de vakanties doorgaan, of kunnen er meer banen vrijgemaakt worden. “Maar er is in Amsterdam een tekort aan zwemwater, dus we kunnen niet zomaar meer uren bijboeken,” zegt Mano van der Blom van Kids Aktief Aqua.

De gemeente hoopt de wachtlijsten in 2022 weer terug te hebben op het oude niveau, onder andere door de zwembaden maximaal open te stellen op tijden dat zwemles gegeven kan worden. Ook zal op zondagen en in de vakanties gezwommen worden.

Hoe moet dat straks in de zomer, als kinderen het Amsterdamse zwemwater weer opzoeken? “We adviseren ouders altijd om hun jonge kinderen goed in de gaten te houden,” zegt een woordvoerder van de Nationale Raad Zwemveiligheid. “Dat zal straks misschien ook, meer da in andere jaren, gelden voor de wat oudere kinderen.”