Wachtlijsten voor zwemlessen in Amsterdam flink gegroeid

Beeld Nosh Neneh

De gemeente en acht Amsterdamse zwembaden komen met een ‘inhaalplan’. In het afgelopen jaar zijn de deuren van de Amsterdamse zwembaden drie keer gesloten in verband met corona. Dit heeft ervoor gezorgd dat de wachtlijsten voor zwemlessen enorm zijn toegenomen. Zo zijn deze in het Noorderparkbad en De Mirandabad van drie maanden opgelopen tot veertien maanden. Aangezien dit de grootste zwembaden zijn in Amsterdam - in het Noorderparkbad zwemmen normaal zo’n 1400 kinderen per week - zijn de wachttijden hier het langst.

In sommige baden, zoals het Sportfondsenbad Oost en Sportplaza Mercator, viel de achterstand mee en konden kinderen gewoon verder lessen op het oude niveau.

Lange wachttijd A-diploma

Volgens de zwembadmanagers is de ‘zwemvaardigheid van kinderen die al op zwemles zaten, sterk afgenomen’. In totaal zijn er in het jaar 2019-2020 zo’n 10 procent minder zwemdiploma’s gehaald. De verwachting voor dit jaar is dat er tussen de 10 en 15 procent minder diploma’s worden gehaald, omdat de scholen begin 2021 dicht waren. Bij elkaar gaat dit om 250 kinderen.

Opvallend is dat het vooral om een achterstand bij de A-diploma’s gaat. Voor B- en C-diploma’s kunnen kinderen in de meeste zwembaden direct starten bij inschrijving. Zo is het Zuiderbad op 10 mei open gegaan met een wachtlijst van 9 maanden bij het A-diploma, terwijl er voor B en C geen wachttijd is.

Meer zwemlessen, vollere groepen

De gemeente en acht Amsterdamse zwembaden hebben voor elk zwembad een plan gemaakt om de opgelopen achterstanden weer in te halen. Het is de bedoeling dat voor de zomervakantie van 2022 de wachttijden zijn teruggelopen tot maximaal drie maanden (het oude niveau).

Dit wordt gedaan door vollere zwemgroepen, meer lessen en het aannemen van meer personeel. Aangezien de maatregelen sinds de opening van 10 mei al zijn ingevoerd, zijn de wachttijden direct teruggebracht. In het Noorderparkbad van 14 maanden naar 9 en bij De Mirandabad van 14 maanden naar 8. Kinderen vanaf groep 6 zonder diploma komen in aanmerking voor lessen op buitenschoolse zwemlestijden, wat later in de avond, of in het weekend.

Ook wordt het afzwemmen tijdelijk anders georganiseerd. Normaal wordt er een apart afzwemmoment ingepland bij de Nationale Raad Zwemvaardigheid, maar nu kunnen kinderen tijdelijk direct na de zwemles afzwemmen.

Kosten neutraal

De kosten die hiermee gemoeid zijn worden binnen de begroting van de zwembaden opgevangen en bovendien worden de kosten voor extra personeel gedekt met de inkomsten voor het geven van extra zwemlessen.

“Diplomazwemmen is een noodzakelijke vaardigheid en kan levens redden. Zeker in een stad als Amsterdam, die onlosmakelijk verbonden is met het water. Het is daarom enorm belangrijk dat jonge kinderen op tijd en goed leren zwemmen en dat we de achterstand snel inlopen,” zegt wethouder Simone Kukenheim (Zorg, Jeugdzorg en Sport).