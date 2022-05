Wachtlijsten voor overstap naar andere Amsterdamse middelbare school niet transparant: ‘Voelt als solliciteren’

Leerlingen die ná de eerste klas van de middelbare school moeten wisselen van school zijn overgeleverd aan willekeur. Wachtlijsten zijn niet transparant en er is niets centraal geregeld. Ouders worden er wanhopig van. ‘Het voelt alsof we aan het solliciteren zijn.’

Honderden leerlingen staan op de wachtlijst om in te stromen op een nieuwe middelbare school in Amsterdam. Maar waar de overgang van groep 8 naar de eerste klas stedelijk is geregeld via de zogenoemde Centrale loting en matching, is er voor leerlingen die na de eerste klas van school willen veranderen niets geregeld. Behalve de school zelf heeft niemand zicht op wie er op de wachtlijst staan en hoe er wordt geselecteerd.

Zenuwslopend

Ter illustratie: de Vinse school vraagt zijinstromers alleen feitelijke informatie in te vullen voor ze zich aanmelden, terwijl het Calandlyceum een motivatiebrief of een aanbevelingsbrief van de huidige school – of beide – verlangt. Er zijn ook scholen die vragen om een toelichting ‘waarom de school en de leerling een match zijn’.

Voor ouders is dit proces ‘zenuwslopend’, blijkt uit gesprekken met meerdere ouders. Niemand wil met naam en toenaam in de krant, omdat ze vrezen dat hun kind daardoor benadeeld kan worden (hun namen zijn bij de redactie bekend).

Een van hen is de moeder van een brugklasser die op een middelbare school zit voor havo en vwo. “Havo lukt haar niet, ze moet naar de mavo. Ik ben al sinds april bezig. Geert Groote College, Berlage Lyceum, Xplore, de Vinse school, Amsterdamse Mavo, MLA, ik heb meer dan tien scholen gebeld en iedereen zegt: we hebben geen plek. Of ze zeggen dat ik moet wachten tot de laatste dag voor de zomervakantie. Dat is toch geen doen? Ik heb een twaalfjarige dochter die van school móét wisselen, haar vriendinnen achterlaat en tegelijkertijd niet weet of en waar ze welkom is.”

De moeder noemt het een eenzaam proces, omdat ze nergens terechtkan voor hulp. “Er is geen centraal punt. Het voelt alsof we aan het solliciteren zijn. We hebben het over een school vinden voor een kind. De wanhoop is enorm.”

Cherrypicking

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) pleit al langer voor stedelijke afspraken om een overstap tussen middelbare scholen te reguleren. “Of in elk geval voor transparantie. Het is heel slecht en zorgelijk dat we niet weten hoe kinderen gekozen worden nu,” zegt Menno van de Koppel, directeur van OCO. “Moreel gezien wil je niet dat scholen alleen de beste kinderen kiezen. Wat als ze dat wel doen? Waar moeten de andere kinderen dan naartoe?”

Ook ouders vrezen de gevolgen van het gebrek aan transparantie. “Het is cherrypicking,” zegt een ouder die haar zoon van een categoraal gymnasium af wil halen omdat talen hem niet liggen. “Ze kiezen vast de kinderen waarvan ze zeker weten dat ze goede cijfers gaan halen en niet lastig zijn.”

Of het aantal noodgedwongen zijinstromers dit jaar hoger is dan voorgaande jaren, is nog niet bekend. Dat het om honderden kinderen in de stad gaat, is zeker. Bij het Spinoza Lyceum staan nu al 180 leerlingen op de wachtlijst, Spinoza20first in Zuid telt ook bijna honderd kinderen, bij de relatief nieuwe school Xplore in Noord staan er ‘zeker tientallen’ op de wachtlijst en bij het Calandlyceum meer dan honderd.

Schrijnende gevallen

“We krijgen nog steeds elke dag nieuwe aanmeldingen binnen,” zegt Jan Paul Beekman van het Spinoza Lyceum. “Zoveel plaatsen hebben we echt niet.”

Verhuisgevallen krijgen voorrang, blijkt uit een rondgang. En schrijnende gevallen, zoals een kind van wie de ouders gaan scheiden, eveneens, verzekert locatiedirecteur van Spinoza20first Babs Sirach. Toezicht hierop is er echter niet, en objectieve criteria om een kind toe te laten zijn er evenmin.

Beekman van het Spinoza Lyceum: “We kijken niet naar wie zich het eerste heeft aangemeld. Wel naar de aanleiding dat iemand van school wisselt.” Op het Calandlyceum en bij Xplore kijken ze naar de motivatie van leerlingen en of deze aansluit bij de school. Het Calandlyceum geeft als tip mee om ‘zoveel mogelijk over je kind te vertellen’. Scholen kunnen tot de laatste dag voor de zomervakantie beslissen of ze leerlingen toelaten.