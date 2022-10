Wachtlijst voor huishoudelijke hulp groeit alleen maar: ‘Het huis begon te vervuilen’

Bij huishoudelijke zorg helpt een thuiszorgmedewerker bij bijvoorbeeld de was, het stofzuigen en het dweilen. Beeld Getty Images

De wachtlijst voor de hulp bij het huishouden bestaat al langer, maar behalve dat de lijst groeit, worden volgens Cliëntenbelang de signalen dat het spaak loopt steeds zichtbaarder. “Zelfs cliënten die met spoed zorg nodig hebben, zoals ouderen die net uit het ziekenhuis worden ontslagen, krijgen die zorg vaak niet,” zegt Dessie Lividikou, beleidsmedewerker WMO bij Cliëntenbelang Amsterdam. “Een dementieverpleegkundige vertelde dat ze de huishoudelijke taken van een cliënt maar op zich had genomen, omdat het huis begon te vervuilen.”

Bij huishoudelijke zorg helpt een thuiszorgmedewerker bij bijvoorbeeld de was, het stofzuigen en het dweilen, als iemand dat zelf niet kan en in zijn netwerk onvoldoende hulp heeft. De medewerker houdt ook een oogje in het zeil.

Zorgplicht

De wachtlijst – met een wachttijd van gemiddeld 9,4 maanden – blijft maar groeien. In 2020 stonden er circa 500 mensen op de wachtlijst, begin dit jaar waren dat er 1550 en deze maand liep dat verder op tot 1740, bijna 15 procent van het totaal aantal mensen dat deze zorg moet krijgen, namelijk 11.800 mensen. Medewerkers van thuiszorgorganisaties en buurtteams maken zich grote zorgen over deze ontwikkeling. Cliëntenbelang wijst de gemeente op haar zorgplicht.

Achter die cijfers gaan persoonlijke tragedies schuil zegt thuiszorgmedewerker Ramon te Velde van Buurtdiensten Thuiszorg. “Ik was laatst bij een 86-jarige weduwe. Ze kan niet goed bukken, kampt met hartproblemen en heeft duidelijk hulp nodig, maar ik moet dan nee verkopen. Zo’n mevrouw ondergaat het lijdzaam, en zegt: ja, jullie hebben het ook zo druk.”

Behalve dat Te Velde het frustrerend vindt om zo te moeten werken, is het vooral gevaarlijk voor de cliënt. “Die gaat misschien straks zelf op een trapje staan om de keukenkastjes schoon te maken. Valpartijen of erger liggen op de loer.”

Dat de wachtlijsten langer zijn kan Te Velde zelfs terugzien aan de staat van de huizen waar hij voor het eerst komt. “Het is er vaker vies, vettig en met meer muizenkeutels dan voorheen.”

Budget al op

Over de oorzaken van de groeiende wachtlijst lopen de meningen uiteen. Wethouder Zorg Shula Rijxman wijst onder andere op de personeelstekorten. Wat evenmin helpt is volgens haar dat er net een nieuwe aanbesteding moest worden gedaan omdat de contracten met de zorgaanbieders afliepen. Tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023 moeten ruim 2000 Amsterdammers overstappen naar een aanbieder die wél een contract heeft met de gemeente. Zij krijgen voorrang op nieuwe cliënten. Deze hele transitie zit volgens de wethouder de ambitie om de wachtlijst te drukken ook in de weg.

Omdat het geld dat vanuit het rijk komt voor de hulp bij het huishouden ontoereikend is, legt de gemeente geld bij: tot en met 2026 ruim 25 miljoen. De hoop hiermee is dat de wachttijd in 2026 is teruggebracht tot 3,3 maanden.

Cliëntenbelang stelt juist dat de forse wachtlijst het directe gevolg is van bestuurlijke keuzes door het college. Zo hekelt het de budgetplafonds die vanaf 2020 door de gemeente aan de zorgaanbieders zijn opgelegd om de kosten binnen de perken te houden. “Bij sommige zorgaanbieders was in april het budget voor het hele jaar al op,” zegt Lividikou. “We zien strengere urgentiecriteria.”

Eerlijke eigen bijdrage

De gemeente wil vasthouden aan de plafonds, maar zoekt de oplossing vooral in het beperken van de instroom. De wethouder meent dat de landelijke maatregel in 2019 om de eigen bijdrage voor hulp in de huishouding los te koppelen van het inkomen, heeft gezorgd voor een grotere toestroom van mensen die deze hulp ook zelf kunnen betalen. Een wetsvoorstel voor ‘een eerlijker eigen bijdrage’ is in de maak, maar zal op zijn vroegst in 2025 ingaan. “Tot die tijd verwacht ik dat er onvoldoende geld en personeel beschikbaar zijn om de ontstane wachtlijsten weg te werken. Ik maak me hier grote zorgen over,” aldus Rijxman.

Dat de gemeente de wachtlijst niet op de korte termijn de kop indrukt, vindt Te Velde onverteerbaar. “Ondertussen wordt het probleem afgeschoven op de toch al drukke en overbelaste mantelzorgers.”