Waarschuwingsbrieven over loden leidingen naar bewoners oude woningen

In Noord heerst veel onrust over de loden leidingen. Bewoners gaan zelfs naar een tappunt voor drinkwater. Beeld Jean-Pierre Jans

Die wens heeft de gemeenteraad uitgesproken op voorspraak van D66-raadslid Alexander Hammelburg. De motie wordt mede ingediend door GroenLinks, PvdA, SP en Denk en kan daarom rekenen op steun van een meerderheid van de raad.

In de motie wordt het stadsbestuur ook opgeroepen met grote particuliere verhuurders in gesprek te gaan. Dit moet ertoe leiden dat ook in hun huurwoningen binnen een jaar alle loden drinkwaterleidingen weggehaald worden.

Volgens de raadsleden schort het bij de Amsterdammers nog aan kennis over de risico’s van lood in het drinkwater. Vandaar de brief die hen moet waarschuwen voor de mogelijkheid dat lood hun drinkwater vervuilt. Ook moet de brief hen wijzen op hun rechten.

Erfenis uit het verleden

In oktober kregen honderden bewoners van Noord de waarschuwing van corporatie Ymere dat onder hun woning nog loden leidingen kunnen liggen. Het is een erfenis uit het verleden: tot ze in 1960 verboden werden, werd lood veel toegepast in waterleidingen. Lood in het drinkwater is vooral schadelijk voor jonge kinderen. Vervolgens bleken op verschillende plekken in de stad nog meer woningen loden leidingen te hebben.

“We zijn allemaal geschrokken in Amsterdam, in het bijzonder iedereen in een pand van voor 1960,” zei verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. “Ik vind dat alle loden leidingen in 2020 de stad uit moeten. Vervang ze!” Maar de gemeente kan op dit moment nog niet veel meer dan er bij eigenaren op aandringen om de loden leidingen weg te halen, en het in eigen vastgoed in orde maken.

Het stadsbestuur hoopt dat het kabinet de regels verandert zodat loden leidingen formeel gaan gelden als een tekortkoming waarop de gemeente kan handhaven.

Ymere zei eerder twee tot drie jaar nodig te hebben, maar dat is te lang volgens het stadsbestuur.