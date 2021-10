Waarschuwing voor pianobar Maxim na uurtje langer doorgaan

De Leidsekruisstraat waar pianobar Maxim is gevestigd. Beeld Hollandse Hoogte

“Ik had het wel verwacht, ik heb het duidelijk aangekondigd, dus het was niet zo dat ik stiekem open was,” zegt Swaan. Wel vertelt hij zelf officieel nog niets van de gemeente gehoord te hebben. Een woordvoerder van burgemeester Halsema bevestigde maandagmiddag aan Het Parool dat de pianobar een waarschuwing krijgt.

Swaan vertelde zondag al dat gasten blij waren met het uurtje extra, maar dat het hem daarom niet te doen was. Hij wilde een statement maken. “We wilden de onzinnigheid aankaarten van de maatregel dat we om twaalf uur moeten sluiten. Waarom is het om elf uur wel veilig en om één uur niet, als iedereen is gecontroleerd?,” vroeg Swaan, tevens voorzitter van horecavereniging BIZ Leidsebuurt, zich af.

Geen handhaving gezien

Handhaving heeft hij zaterdagavond niet gezien, zegt Swaan. Toch werd de overtreding door handhavers geconstateerd, zegt een woordvoerder van burgemeester Halsema. Handhavers controleren horecazaken vaak in burgerkleding en zijn daardoor niet altijd zichtbaar. Bij een volgende overtreding kan Halsema besluiten de pianobar een week te sluiten.

Het was daarom een eenmalige actie, zegt Swaan. “Een sluiting kan ik niet hebben. Maar ik hoop dat het heeft bijgedragen aan de discussie. Dat ze in Den Haag beseffen dat het een onzinnige maatregel is. Het komt de veiligheid niet ten goede en zorgt voor overlast op straat.”

Swaan zegt de afgelopen dagen veel steunbetuigingen te hebben gekregen. “Op Facebook zei iemand zelfs dat ik een lintje moet krijgen, maar dat is wel overdreven.”