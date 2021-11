Waarschuwing dreigt voor tientallen Amsterdamse horecazaken na lakse controle coronapas

De gemeente krijgt meerdere signalen dat de horeca zich niet aan de afspraken houdt. Beeld Eva Plevier

Alleen handhaven bij excessen. Dat was voor burgemeester Femke Halsema het adagium de afgelopen weken als het ging om het controleren van horecazaken. Vrijdagmiddag besloot Halsema te handhaving op te schroeven. De gemeente krijgt steeds meer signalen dat de horeca zich niet aan de afspraken houdt en bovendien lopen de besmettingen op. Reden om gerichte controles uit te voeren.

Boa’s en zogenoemde mysteryguests concludeerden tijdens ruim driehonderd controles dat tientallen horecazaken de regels overtreden. De gemeente laat woensdag weten tot hoeveel waarschuwingen dit leidt of tot (tijdelijke) sluitingen.

Laks

Uit onderzoek van I&O Research bleek half oktober dat op 35 procent van de bezochte plekken niet om een coronapas wordt gevraagd. Uit eigen onderzoek van Het Parool werd duidelijk dat dit bij ruim 63 procent van de horecazaken niet wordt gedaan. Halsema: “Het is onacceptabel als horeca te laks is met de controle. We willen allemaal verder versoepelen. Dan is goede controle op toegang echt hard nodig.”

Pim Evers, voorzitter van de ondernemersvereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zei destijds dat de cijfers hem tegenvallen. Hij had het idee dat de meerderheid in Amsterdam wél controleert. Bron- en contactonderzoek van de GGD wijst uit dat horecabezoek een van de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting is. Ook is er een toename van clusters van drie of meer besmettingen, die terug te leiden zijn tot horecabezoek.