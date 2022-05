Overvallen, drugshandel, liquidaties. Zoals veel grote steden heeft ook Amsterdam altijd te maken gehad met zware criminaliteit. Maar de afgelopen jaren worden de daders steeds jonger. Tieners en twintigers die hun eigen leven én dat van anderen riskeren. Hoe komen zij zo jong al in de zware criminaliteit terecht? En als je eenmaal in dat circuit zit, wie haalt je er dan nog uit?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, gaat presentator Lorianne van Gelder in gesprek met misdaadverslaggever Paul Vugts en Diana Sardjoe, de oprichter van De moeder is de sleutel, een organisatie die families van criminelen bijstaat. Ze bespreken waarom zware criminelen steeds vaker jongens van amper twintig zijn.

Sardjoe begon haar stichting nadat ze zelf van dichtbij meemaakte dat goedbedoelde hulp ook averechts kan uitpakken. Haar zoon werd een aantal jaar geleden opgepakt voor een straatoverval met geweld en kwam in de Top600 terecht, een lijst van gewelddadige Amsterdamse jongeren. Terwijl een batterij aan hulpverleners zich op hem stortte, werd naar de rest van het gezin amper geluisterd of omgekeken. Alle stress in huis leidde er uiteindelijk toe dat Sardjoe instortte en op de hartbewaking terechtkwam.

Samen met Vugts schetst ze hoe jongeren zoals haar zoon in het criminele circuit terechtkomen. “Criminele groepen hebben een loverboy-achtige antenne voor wie ze kunnen paaien,” zegt Vugts. Als misdaadverslaggever zag hij de verdachten in de rechtbank de afgelopen jaren steeds jonger worden. “Toen ik begon waren het vaak veertigers, nu gaat het veelal om jongens van amper twintig.”

Volgens Vugts is Nederland geen narcostaat, zoals weleens wordt gezegd, maar is er wel actie nodig om te voorkomen dat het dat wordt. Daarvoor is naast een lange adem ook veel geld nodig, zegt hij. “De 82 miljoen die minsister Yesilgöz van Veiligheid en Justitie nu jaarlijks wil investeren om jongeren uit de georganiseerde misdaad te houden, is helemaal niets in vergelijking met het geld van criminele organisaties als die van Ridouan Taghi.”

Wat kan de stad wél doen om jongeren uit de zware criminaliteit te houden? Wat voor jongens en meisjes proberen drugscriminelen te recruiten? En hoe lukte het de zoon van Sardjoe om weer op rechte pad te geraken? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.