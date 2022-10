Waarom zoveel expats in Amsterdam blijven plakken

Geen Amsterdammer die gek opkijkt als hij op het terras in het Engels wordt aangesproken. De stad wordt steeds internationaler, vooral door het groeiende aantal expats. Deze groep vaak goed verdienende migranten drukt steeds meer zijn stempel op de stad. Is dat erg? En wat maakt Amsterdam eigenlijk zo aantrekkelijk voor expats?

Presentator Lorianne van Gelder praat in de podcast Amsterdam wereldstad met Paroolverslaggevers Tim Wagemakers en Anna Herter over de internationalisering van Amsterdam en specifieker over expats in de stad. Want een strakke definitie van het woord expat mag dan ontbreken, alle cijfers wijzen erop dat de internationale gemeenschap in Amsterdam fors groeit. Zo ging het aantal Amsterdammers zonder Nederlands paspoort in dertien jaar van 12 naar 20 procent.

Wagemakers en Herter verdiepten zich in de gevolgen voor bijvoorbeeld de woningmarkt, de sociale cohesie en de verengelsing op straat, maar vroegen expats ook naar de aantrekkingskracht van Amsterdam. Veel mensen die van plan zijn om zich hier tijdelijk te vestigen, blijven uiteindelijk hangen.

Enerzijds komt dat door de goede voorzieningen, de bereikbaarheid én de prijzen. Wagemakers: “Ik vind het hier ook duur, maar in vergelijking met een Singapore, Londen of Shanghai is het wonen hier nog relatief betaalbaar.”

Anderzijds noemen expats ook het tolerante, open karakter van de stad als reden om hier naartoe te komen. Al betekent dat open karakter niet dat je als expat ook makkelijk integreert. “Volgens hen is het heel lastig om Nederlandse vrienden te maken. Nederlanders hebben vaak een hechte vriendengroep, vaak al vanaf de middelbare school. Het is lastig om daartussen te komen."

Meer over de ervaringen van expats én de gevolgen van internationalisering voor de stad en de buurt hoor je in Amsterdam wereldstad.

