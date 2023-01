Waarom zo’n lage opkomst bij verkiezingen? ‘Betrokkenheid Amsterdammers buiten de Ring moet vergroot’

Waarom ging van de Amsterdammers minder dan de helft stemmen bij de laatste raadsverkiezingen? Floris Vermeulen van de UvA deed er onderzoek naar: ‘De politiek richt zich op mensen die wél stemmen, en dus wordt er naar hen meer geluisterd.’

Het was een flinke domper op de feestvreugde bij de PvdA nadat die partij de verkiezingen had gewonnen in maart 2022. Gewonnen ja, maar slechts 46,6 procent van de Amsterdammers was komen opdagen. Meteen na de verkiezingen vroeg de hele gemeenteraad om onderzoek naar de redenen daarachter.

Vlak voor het kerstreces werd het onderzoek van politicoloog Floris Vermeulen gepubliceerd. Vooral jongeren tot en met 26 jaar, Amsterdammers met een migratieachtergrond en praktisch opgeleiden waren niet komen stemmen.

In gesprekken met niet-kiezers constateerde Vermeulen, universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, een combinatie van oorzaken: velen spreken onvoldoende Nederlands, hebben het vertrouwen in de politiek verloren of vinden dat de politiek te weinig heeft gedaan tegen de gentrificatie van hun buurt.

U spreekt over een acute bedreiging van de democratie. Waarom is dat?

“Dat komt omdat de opkomst in delen van de stad waar de opkomst laag is sneller daalt dan in delen van de stad waar de opkomst gemiddeld hoog is. In stembureaus in de binnenstad lag de opkomst soms boven de 90 procent, in Zuidoost en Nieuw-West soms onder de 20. Dat creëert een vicieuze cirkel. Partijen richten zich vaak op kiesgerechtigden die stemmen, en dus wordt er naar hen meer geluisterd.”

Hoe kunnen we die cirkel doorbreken?

“Bijvoorbeeld door opkomstcampagnes te organiseren bij specifieke groepen die minder stemmen. Dat ligt alleen politiek heel gevoelig. We weten uit onderzoek dat 75 procent van de Surinaamse Amsterdammers bij gemeenteraadsverkiezingen niet stemt. In 2014 zei de raad nog: we gaan extra campagne voeren bij Amsterdammers met een migratieachtergrond. Dan komt de discussie: welke partij gaat daarvan profiteren? D66, VVD en CDA hielden het toen tegen.”

Waar zijn zij bang voor?

“Dat de gevestigde partijen niet profiteren. Op korte termijn gaan inderdaad partijen als Denk, JA21 en Bij1 profiteren want veel van hun potentiële achterban zit onder de niet-stemmers. Maar op de lange termijn moet elke partij willen dat in de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord politiek meer gaat leven. Wat je ook vindt van Denk, zij hebben veel jongeren in Nieuw-West politiek bewuster gemaakt. Representatie is winst. Veel inwoners herkennen zich nu niet in de gemeenteraad.”

En hebben ze daar een punt?

“De raad is heel divers. Maar bewoners zien dat niet omdat veel raadsleden een weinig duidelijk profiel hebben. Ze zouden hun stadsdeel en achterban zichtbaarder moeten vertegenwoordigen en duidelijk tegenmacht moeten bieden aan het bestuur.”

Heeft u voorbeelden van zo iemand die wel goed zichtbaar was?

“Nou, neem Don Ceder, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie, die in 2018 in de raad kwam. Hij was een stem van Zuidoost en vertegenwoordigde ook een religieuze gemeenschap waarvan er veel in Amsterdam zijn. Je ziet alleen dat een talent als Don Ceder dan snel weggepikt wordt naar de Tweede Kamer.”

U sprak ook jongeren die niet stemmen. Politiek is saai, vinden ze, gaat niet over hun levens en ze zijn met andere dingen bezig. Hoe komt dat?

“Dat komt omdat we niet goed zijn in het politieke gesprek voeren. Als het op scholen over de verkiezingen gaat, dan gaat het over ‘hoe werkt het’ en ‘hoe ziet de gemeenteraad eruit’. Inhoudelijke thema’s worden vaak uit de weg gegaan omdat het daar kan schuren: de rol van religie in de stad, discriminatie, wantrouwen richting overheid. Maar dat zijn juist de thema’s waar het over moet gaan als je wilt dat meer jongeren politiek betrokken raken. Campagnes vanuit de gemeente zijn vaak kleurloos, uit angst té politiek te zijn. ‘Stem voor je toekomst’, staat er dan. Dat zegt toch niks?”

Uw rapport gaat nu naar de raad. Waar hoopt u op?

“Een principiële discussie over het feit dat een steeds groter deel van het electoraat geen Nederlands spreekt en dat die groep alleen maar groeit. Veel onder hen zijn expats. Je kunt dan zeggen: we investeren geld in nog meer Engelse campagnes, maar dan bedien je vooral de groeiende groep hoogopgeleide expats, die zichzelf wel kan informeren. Je kunt ook energie steken in het bereiken van specifieke groepen die minder zelfredzaam zijn. Het recht om te kiezen is niet genoeg, mensen moeten betrokken kunnen zijn bij politiek.”

Te laat voor de komende Provinciale Statenverkiezingen van maart.

“Daar moeten we sowieso geen hoge opkomst verwachten. Nee, partijen moeten nu de energie steken in het bereiken van niet-stemmers voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Nu is het moment, want zes maanden voor de verkiezingen gaan partijen vooral voor hun eigenbelang. Het doel moet dan niet primair het verhogen van de opkomst zijn, maar vooral een meer evenredige opkomst in álle stadsdelen. Dan moet je dus de politieke betrokkenheid van Amsterdammers buiten de Ring en boven het IJ vergroten.”

Luister ook onze podcast Amsterdam wereldstad: