Waarom zette NS bij de grote treinstoring geen bussen in?

Maar op Amsterdam Centraal is dat geen doen, legde een NS-woordvoerder dinsdagavond uit op het station.



Met de treinen die toen mondjesmaat weer gingen rijden vertrokken per trein zo'n duizend reizigers. Voor zo veel passagiers zijn twintig bussen nodig. Het aantal bussen dat nodig is loopt daarom snel op en zo veel touringcars zijn zeker in de zomer niet zomaar voorhanden.



In totaal zagen op de Amsterdamse stations 52.000 reizigers dinsdagavond hun treinreis in het water vallen. Dat zijn er ongeveer 13.000 per uur, rekent de woordvoerder voor. "Een bus heeft een capaciteit van 54 passagiers. Per uur zouden we dus 240 bussen nodig hebben voor heel Amsterdam."



Noord/Zuidlijn

Daar komt bij dat rond CS nauwelijks ruimte is voor zo veel bussen. De NS kan alleen twee calamiteitenhaltes voor het Barbizon Hotel gebruiken. Met de gemeente en het GVB is de NS in gesprek om voortaan de vier calamiteitenhaltes van de Noord/Zuidlijn te mogen gebruiken.



Twee calamiteitenhaltes kunnen twintig bussen per uur verwerken, rekent de woordvoerder verder. Dan gaat het dus om ruim duizend reizigers per uur - veel te weinig.