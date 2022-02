Waarom wordt bij storm gewoon over Amsterdam gevlogen?

Beeld ANP

Storm Eunice houdt flink huis in het vliegverkeer. Op Schiphol zijn honderden vluchten geschrapt of worden omgeleid. Toch starten en landen er nog steeds toestellen. In het laatste geval komen ze duidelijk zichtbaar pal over Amsterdam.

Vliegtuigen moeten altijd tegen de wind in landen en opstijgen. Bij matige wind kunnen ze behoorlijk wat zijwind verdragen, maar zodra het gaat stormen worden die toleranties veel kleiner.

Ook bij Eunice is er geen andere mogelijkheid dan pal tegen de wind in te landen of op te stijgen. Omdat de wind nu ruwweg uit het zuidwesten komt, moeten toestellen dus in die richting naar Schiphol vliegen. Dat kan dan niet anders dan pal over Amsterdam Noord, de binnenstad en Amsterdam-Zuid, naar de Oostbaan en Kaagbaan van Schiphol.

Is dat niet gevaarlijk?

Vliegtuigen kunnen nog met veel tegenwind landen, alhoewel dat met name voor de inzittenden best een hobbelige vlucht wordt.

Om ervoor te zorgen dat het toestel goed op koers blijft, wordt de stuwkracht van de motoren automatisch aangepast aan de windsterkte, via de zogeheten autothrottle. Het gegier van motoren dat nu goed hoorbaar is, wordt veroorzaakt door die autothrottle. Bij sterke tegenwind wordt automatisch gas bijgegeven om tegen een windvlaag op te boksen. Als de tegenwind plots wegvalt, wordt gas bijgegeven om er voor te zorgen dat er voldoende luchtstroming over de vleugels blijft komen zodat het toestel niet te sterk daalt. Bij rustig weer kan veel geleidelijker - en stiller - worden aangevlogen.

Overigens hebben de vliegers altijd de hand op de gashendels zodat ze direct kunnen ingrijpen.

Kan er nog wel geland worden?

Stormweer levert spectaculaire beelden op van landende vliegtuigen. Als de wind niet helemaal recht over de landingsbaan komt, moeten de piloten toch de neus in de wind houden zodat het lijkt alsof het toestel de baan mist. Pas vlak voor de landing wordt het toestel dan alsnog rechtgetrokken waardoor het lijkt alsof het vliegtuig scheef aankomt.

Het komt bij stormachtig weer wel vaker voor dat de vliegers toch besluiten de landing niet door te zetten als het te onstuimig wordt. Dan maken ze een zogeheten doorstart over de landingsbaan om het via een ruime bocht opnieuw te proberen. Even voor vier uur vanmiddag moest een toestel van Easyjet zo’n doorstart maken. Er zijn zover bekend geen toestellen uitgeweken naar andere vliegvelden, tenzij dat al van te voren was gepland. Wel week een toestel van TUI uit Gran Canaria rond zes uur vrijdagavond uit van Groningen naar Schiphol.

Wanneer wordt het vliegverkeer stilgelegd?

Volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is er geen reden het vliegverkeer te staken. Wel is de capaciteit van Schiphol sterk verlaagd. Bij de huidige westerstorm zijn nu nog twee banen in gebruik, de Oostbaan voor landen en de Kaagbaan voor starten. Deze liggen beide ruwweg in de heersende windrichting.

Aan het einde van vrijdagmiddag bleek dat het niet langer mogelijk was om twee banen van Schiphol tegelijk te gebruiken. In dat geval moet zowel gestart en geland worden op dezelfde baan, in dit de Buitenveldertbaan (met vliegtuigen over Amstelveen. Buitenveldert en Zuidoost). Daardoor zullen er nog minder vliegtuigen kunnen starten en landen.

Maar mag dat wel, over de stad vliegen?

Jazeker, dat gebeurt vaker. De toestellen die nu over de binnenstad komen, vliegen normaliter vaak over Zuidoost, Buitenveldert en Amstelveen naar de Buitenveldertbaan. Ook kwam het in tijden van grote drukte voor dat de vliegroutes over de stad werden gebruikt, altijd voor landingen. Daarvoor zijn geen beperkingen.

In de jaren negentig van de vorige eeuw bestond wel het zogeheten ‘Herenakkoord’ tussen aandeelhouder Amsterdam en Schiphol, waarin was vastgelegd dat hoogstens 2 procent van alle vluchten over de binnenstad mocht plaatsvinden. De rest moest over de Amsterdamse buitenwijken en buurgemeenten geleid moesten worden. Toen dat uitkwam, werd er snel een streep door dien afspraak gehaald.