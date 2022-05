Waarom waarschuwde Mohamed el Aissaoui de doelwitten van Taghi?

Binnenkort formuleert het Openbaar Ministerie de strafeisen in het Marengoproces. Dat er een aantal keer levenslang geëist zal gaan worden, staat nagenoeg vast. Ridouan Taghi heeft al laten weten dat hij uitgaat van een levenslange gevangenisstraf.

Toch zijn er ook verdachten die rekening houden met een lagere straf. Een van hen is de 32-jarige Mohamed el Aissaoui. Hij is een medeverdachte van Ridouan Taghi; het Openbaar Ministerie ziet hem als betrokkene bij het onderwereldgeweld.

El Aissaoui had onlangs contact met Het Parool en stelde toen nogmaals dat hij ‘met gevaar voor eigen leven' diverse doelwitten van Ridouan Taghi heeft gewaarschuwd dat ze op de dodenlijst stonden. Onder hen ook Mustapha ‘Amotor’ F. die wordt gezien als een aartsrivaal van Taghi.

Op F. werd in 2017 een aanslag gepleegd in Marokko, maar die mislukte. F. heeft bevestigd dat hij, voorafgaand aan de aanslag een gesprek had met Mohamed el Aissaoui. Hij zegt dat hij het gesprek destijds heeft geïnterpreteerd als een poging tot afpersing.

El Aissaoui stelt zijn leven te hebben gebeterd. Hij wil een nieuw bestaan opbouwen als hulpverlener. Daarin wil hij de jeugd behoeden voor de fouten die hij zelf heeft gemaakt.

Wat zijn de verklaringen van El Aissaoui waard en wat wil hij ermee bereiken? En wil hij echt zijn leven beteren? Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans bespreken het onder leiding van Corrie Gerritsma in deze nieuwe aflevering van de Taghi-podcast.

De Taghi Podcast Misdaadjournalisten Paul Vugts en Wouter Laumans praten over de recentste ontwikkelingen in het proces Marengo en de daaraan gelieerde processen. Vragen? Mail naar taghi@parool.nl