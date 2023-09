Waarom volgens burgemeester Halsema elk stadsdeel een buurtrechtbank moet krijgen: ‘We bewijzen dat mensen behalve straf ook hulp kunnen krijgen’

Elk Amsterdams stadsdeel zou een buurtrechtbank moeten krijgen, zoals de succesvolle in Amsterdam-Zuidoost. Dat zeggen scheidend rechtbankvoorzitter Christa Wiertz en burgemeester Femke Halsema. De tweede komt in Nieuw-West. ‘We kijken: hoe is het zo gekomen? Wat speelt er? En vooral, wat gaan we daar sámen aan doen?’

Wat een buurtrechtbank eigenlijk kost, met een extra gebouw, beveiliging, et cetera? Scheidend rechtbankpresident Christa Wiertz en burgemeester Femke Halsema draaien het liever om.

“Is het duur? Dat ligt er maar aan wat je meet,” zegt Wiertz. “Je moet het breed zien. Als jij iemands schulden weet op te lossen, iemand in zijn eigen buurt het rechte pad op helpt of een spijbelend kind naar school krijgt... Genoeg onderzoeken wijzen uit wat het een samenleving bijvoorbeeld kost als onderwijs niet gevolgd of afgemaakt wordt. Wat reken je? De verwarming van dat gebouw of dat kind dat alsnog naar school gaat?”

‘Hoeveel levens verniel je?’

Halsema: “Niets doen tegen criminaliteit of armoede is het goedkoopst. Althans, op de korte termijn, in je begroting. Op de lánge termijn is het maar zeer de vraag. Hoeveel levens verniel je? Bovendien maak je met de buurtrechtbank vooral ook gebruik van al bestaande middelen, op een andere locatie. De gemeentelijke kosten zouden op termijn weleens kunnen dalen.”

Aan het woord zijn duidelijk twee fervente voorstanders van het fenomeen buurtrechtbank. Ze keken het idee af in het Red Hook Community Justice Center in Brooklyn, New York, waar de Amsterdamse seniorrechter Maria Leijten al enthousiast over was na bezoeken in 2011 en 2012. Allebei zagen Wiertz en Halsema over de schouder van de beroemde rechter Alex Calabrese hoe hij daar écht contact maakt met verslaafde ‘veelplegers’, en moeders die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen en hun kroost zien afglijden.

Christa Wiertz bezocht de buurtrechtbank in Brooklyn in 2017. ‘Ik was diep onder de indruk van hoe rechter Calabrese recht sprak in zo’n moeilijke omgeving, waarin het er echt toe doet.’ Beeld Jakob van Vliet

Haar bezoek aan die buurtrechtbank in Brooklyn, in 2017, deed Wiertz terugdenken aan de tijd dat ze met haar jonge gezin in Boston woonde, van 1994 tot 1996. “Je moest daar toen echt de verkeerde wijk niet in rijden. Ons dochtertje van 4 wilde ook eens bij haar vriendje van de kleuterschool thuis spelen. Dat kan, zei zijn moeder, maar dan moet je haar bij de benzinepomp afzetten, en haal ik haar op. Achteraf dacht ik: jeetje, ik had wel vertrouwen in die moeder. Vooral leerde ik hoe erg het is dat je bepaalde wijken moet mijden. Toen ik rechter Calabrese in zijn buurtrechtbank bezig zag, was ik diep onder de indruk van hoe hij recht sprak in zo’n moeilijke omgeving, waarin het er echt toe doet. Hoe hij mensen écht hun verhaal liet vertellen.”

Als president van de rechtbank in Oost-Brabant begon Wiertz een buurtrechtbank in de Eindhovense wijk Oud-Woensel. In 2018 nam ze het idee mee toen ze de Amsterdamse rechtbank kwam leiden.

Behalve straf ook hulp

Op Wiertz’ aanraden ging ook Halsema in 2019 in Brooklyn kijken, op werkbezoek. “Ik was ontroerd. Voor de rechter waren de mensen niet nummer zoveel, maar hij kende ze, gaf ze aandacht en nam ze serieus. Dat menselijke is zó belangrijk. Bij ons in Zuidoost, met concentraties van armoede, maken mensen de rechtsstaat ook vaak alleen van de repressieve kant mee. Ze komen altijd slechter van de rechtbank terug. Veel jongeren in Zuidoost leren van hun ouders dat ze vanaf hun twaalfde potentiële verdachten zijn. Daarom was Christa’s idee zo goed: we bewijzen de bewoners dat ze behalve straf óók hulp kunnen krijgen.”

Amsterdam heeft sinds november 2021 in Zuidoost de eerste buurtrechtbank, in Venserpolder. In een gebouw dat als een buurthuis aandoet; in wat meer als een uit de kluiten gewassen huiskamer voelt dan als een rechtszaal. Daar worden de ene maandag eenvoudige strafzaken behandeld en de andere maandag incassozaken. Inmiddels is het palet stap voor stap verder uitgebreid met de eerste schreden op het pad van het bestuursrecht, familierecht en leerplichtzaken. Door uitbreiding van het gebied dat de rechtbank bedient, is het aanbod van zaken inmiddels op peil.

“De strafzittingen zitten vol, eens per twee weken op maandag,” zegt Wiertz. “Dat gaat niet volgens het oude denken, met een politierechter die in twintig minuten een zaak afdoet. We kijken nadrukkelijk naar de verscheidenheid van problemen waaruit de misstappen zijn voortgevloeid. Hoe is het zo gekomen? Wat speelt er? Vooral, wat gaan we daar sámen aan doen?”

Aan de grote, ovale tafel schuiven ook andere partijen aan. Wiertz: “We zoeken de dwarsverbanden tussen de jongere die daar verschijnt omdat hij het strafrecht heeft overtreden en zijn moeder die schuldhulp nodig heeft. Veel ouders zien het verkeerd gaan met hun kind en vinden dat heel erg, maar ze vragen toch maar niet waar al dat geld vandaan komt, want de koelkast is stuk.”

Waaróm niet naar school?

Een bestuursrechtszaak draaide laatst om een boete van 700 euro voor een bijstandsvader, vanwege het verstrekken van onvoldoende inlichtingen. Er liep nog een hoger beroep in een aanverwante zaak over een terugvordering van 25.000 euro. Wiertz: “Op de zitting vertelde de zoon waarom de boete en de terugvordering onterecht waren. De gemeente heeft die terugvordering ter plekke gehalveerd en zal na ontvangst van bewijsstukken van de zoon de juistheid ervan opnieuw bekijken. Alles wordt in het grote geheel bezien.”

Over de leerplicht worden vaker serieuze gesprekken gevoerd dan er daadwerkelijk leerplichtzaken met straf worden afgedaan. Wiertz: “Die gesprekken zorgen voor een bomvolle agenda. De rechter zit niet in toga, maar bespreekt de problemen met de kinderen en hun ouders. Waaróm gaat uw kind niet naar school? Dat komt altijd wel boven water. Uiteindelijk hoeft de rechter over maar heel weinig zaken op een zitting te oordelen, en winnen de kinderen en ouders aan zelfvertrouwen.”

Binnen de rechtbank en het Openbaar Ministerie leefden zeker in het begin twijfels over het nut van een buurtrechtbank. Moeten magistraten niet letterlijk met distantie naar de zaken kijken? Gaandeweg raakten veel betrokkenen positiever over rechtspraak midden in de moeilijkste wijken. Halsema: “De meesten zien inmiddels wel in dat we gezamenlijk wat zullen moeten doen tegen de uitzichtloosheid in de omgeving waarin veel jongeren opgroeien. Dat we alleen samen met buurtteams, schuldhulp, politie en jongerenwerk op de lange termijn stappen kunnen zetten. Daar past een buurtrechtbank heel goed in.”

Geen ivoren toren

Halsema en Wiertz ambiëren dat elk Amsterdams stadsdeel een buurtrechtbank krijgt. De eerstvolgende komt waarschijnlijk in Nieuw-West, verbonden aan het Nationaal Programma Samen Nieuw-West, al moet de beslissing formeel nog worden genomen. Halsema: “We gaan proberen niet dezelfde foutjes te maken als in Zuidoost, waar we de buurt te laat betrokken en bewoners zelf al opvattingen hadden over het gebouw waar de buurtrechtbank nu zit.” Ze doelt op de moestuin die dertig vrouwen er in de binnentuin runden. Die waren aanvankelijk fel gekant tegen het plan, waarmee ze waren overvallen, maar de verhoudingen zijn inmiddels prima.

Halsema: “Het project buurtrechtbank is op veel manieren ongelooflijk leerzaam gebleken. We hebben geleerd dat het vroeg aangaan van goede banden met de buurt cruciaal is. Het laatste waar we op zitten te wachten, is een ivoren toren die even ergens wordt geplant. We zijn heel blij met onze matriarch Maria Leijten, die vanuit het niets met heel veel geduld die fantastische buurtrechtbank van Venserpolder heeft opgezet. We gaan in Nieuw-West de boel voorzichtig verkennen, zowel wat betreft de locatie als de specifieke problemen die oplossingen behoeven.”

Luisteren

Alles begint met luisteren naar de Amsterdammers, herhaalt Wiertz. “Laatst stond in Het Parool dat het zo raar is dat in de hele rechtbank ’s nachts de lichten aan waren, omdat dat mooi oogde. Nou, inmiddels doen we de lampen ’s avonds uit.”

Bart van Meegen volgt Wiertz per 1 oktober op als president van de Amsterdamse rechtbank. Hij was sinds 2018 president van de rechtbank van Overijssel.

Over de auteur: Paul Vugts werkt sinds 1997 voor Het Parool, met name als misdaadverslaggever. Hij schrijft boeken en maakt met Corrie Gerritsma en Wouter Laumans elke twee weken de Parool Misdaadpodcast.