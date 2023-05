Waarom verzakte de kapitale villa in de Van Eeghenstraat? ‘Dit kennen we alleen van de Vijzelgracht’

Een kapitale villa in de Van Eeghenstaat verzakte onlangs met een dusdanig tempo dat het pand onbewoonbaar werd verklaard. Of het pand volledig te herstellen valt, moet nog blijken. ‘Dit kennen we alleen van de Vijzelgracht.’

Het is een ‘beest van een pand’, zegt constructeur Frans Dettmers, die naar de Van Eeghenstraat nummer 94-96-98 staat te kijken. “En het is in droevige staat.”

De imposante villa uit 1903 met drie geschakelde woningen is vrij plotseling enorm verzakt, en dat is te zien ook. Vooral de meest linker woning, nummer 98, staat er erbarmelijk bij. De ramen staan scheef, het glas in lood is vervormd en in de bakstenen muren zitten overal scheuren. Ramen en deuren kunnen niet meer open of dicht.

De schade is aan de achterzijde van het pand nog beter te zien. Ramen worden gestut door houten kruisen, de nok is zo gaan hellen dat wie ernaar kijkt haast draaierig wordt.

Of het pand volledig te herstellen valt is nu de grote vraag, zegt Dettmers, die bezorgd naar de stenen erker kijkt. “Die is er zo slecht aan toe. Die zou als eerste in elkaar zijn gedonderd, denk ik.”

Vijzelgracht

De eigenaar van het pand, Tuncer Tuzgöl van Zuider Vastgoed, heeft naast zijn constructeur ook een aannemer en een geotechnisch ingenieur opgetrommeld om te vertellen over de verzakking. Tuzgöl wil benadrukken dat ze alles op alles zullen zetten om de villa te behouden. “We willen dit pand redden.”

De verzakking is dan ook extreem, zegt constructeur Dettmers, die vaak werkt met historische panden in de Amsterdamse binnenstad. Al in november, toen het pand werd opgeleverd door de vorige eigenaar, waren er ernstige scheuren te zien in het linkerpand. “Echt vreselijk. Je kon er zo je pet doorheen gooien.” Metingen lieten een verzakking zien van, omgerekend, 14 centimeter per jaar. En dat terwijl je bij vier millimeter al weet dat je een probleem hebt. “Dit tempo kennen we alleen van de Vijzelgracht – en toen wisten we dat de metro de oorzaak was.”

De zakkende muur werd gestabiliseerd, maar al snel bleek dat de andere bouwmuren ook aan de wandel gingen. Daarom is het pand in maart onbewoonbaar verklaard en zijn de laatste antikraakbewoners halsoverkop vertrokken.

Bouwfout

Wat nu de boosdoener is geweest is nog onduidelijk, maar Dettmers heeft wel een aantal vermoedens. Het zou met de grondwaterstand te maken kunnen hebben: de Van Eeghenstraat ligt een stuk hoger dan het direct achtergelegen Vondelpark, waardoor het waterpeil nogal kan fluctueren. “Het kan zijn dat de fundering door een droge zomer droog heeft gestaan aan de achterzijde, daar loopt het af naar het park.” En die palen moeten nou eenmaal altijd onder water blijven, willen ze niet gaan rotten.

Andere opties zijn aantasting door bacteriën of simpelweg een te zwak aangelegde fundering voor de hoge belasting van deze flinke villa. En dan is er in de jaren tachtig ook nog een lift aangebracht, wat de boel kan hebben verzwakt.

Kelders

Dat de verzakking zou worden veroorzaakt door de aanleg van kelders en garages in de straat, zoals bewoners vermoeden, daar wil geotechnisch ingenieur Auke Balder ook nog wel iets over zeggen. “Ik acht de kans heel erg klein. In de directe omgeving zitten geen kelders. En áls je ondergronds bouwt, houd je de grondwaterstand continu in de gaten en ben je verplicht om het door drainage zo te laten stromen zoals het altijd heeft gedaan. Kelders worden zo ontworpen dat het net is alsof ze er niet zijn.”

“Er wordt van alles geroepen, maar toon het maar aan,” zegt eigenaar Tuncer Tuzgöl, die een zucht slaakt als het gaat om de strubbelingen met buurtbewoners, die niet blij zijn met de vele bouwprojecten in de Van Eeghenstraat. “We houden ons aan alle regels, zijn continu in gesprek met het stadsdeel. We ontwikkelen al dertig jaar in de stad. We weten echt wel wat we doen. En de realiteit is dat we in de stad heel veel structurele problemen hebben en achterstallig onderhoud, of het nou gaat om kademuren of de funderingen in Amsterdam-Zuid. Dat moet iedereen gaan accepteren.”

Voorlopig blijft het dus gissen naar de oorzaak van de verzakking, want graven om de fundering te bekijken is nu te gevaarlijk, zeggen de technici. Werklieden zijn nu daarom bezig met het aanbrengen van stalen balken onder de binnenmuren, om ze te stabiliseren. Via een gat in de grond worden intussen nieuwe funderingspalen metersdiep de grond in geschroefd.

Scheef

Al met al wordt het een hele klus om de villa veilig te krijgen, een nieuwe fundering aan te leggen en er uiteindelijk vijf appartementen en een parkeergarage in te maken – want dat zijn de plannen van Zuider Vastgoed.

Dat kost niet alleen veel moeite en tijd, maar ook heel veel geld, zegt Tuncer Tuzgöl. “De noodconstructies gaan drie maanden duren, het staal daarvoor kost zo’n zeven ton. Zeker de helft kunnen we straks niet meer gebruiken. En dan moeten we de boel daarna nog recht zien te krijgen.”

Maar écht recht, dat gaat dit pand nooit meer worden, denkt constructeur Dettmers, omdat het hier om drie geschakelde panden gaat waarvan de één veel meer is verzakt dan de ander. “Je kan bouwwerken best een beetje terugdrukken, maar alleen in z'n geheel. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan bij de Oosterkerk, de toren van Zunderdorp en Huis de Pinto. Maar dit pand kan je niet terugvijzelen. Dan maak je nog meer stuk.”

Corrigeren

De muren blijven dus scheef, de rest wordt uiteindelijk zoveel mogelijk waterpas gemaakt. Aannemer Mayert Kistemaker legt uit hoe dat moet. “Je legt er nieuwe vloeren in, zodat die weer vlak zijn. Dat gaat ten koste van de hoogte, maar gelukkig hebben we hier hoge plafonds. Ergens anders was dat wel een probleem geweest.”

Een van de grote uitdagingen wordt het corrigeren van alle scheefgetrokken ramen. “Die moeten allemaal worden vervangen. Dat vergt heel veel vakmanschap, want alles moet uit de haak. Je moet ontzettend veel corrigeren om alles weer loodrecht en bewoonbaar te maken. Ik vind het een respectabele opgave.”

Onderzoek naar grondwater Sinds kort gelden er in het Museumkwartier en de Valeriusbuurt (waar ook de Van Eeghenstraat onder valt) nieuwe regels voor verbouwingen. Opbouwen op daken mogen in principe niet meer en de regels voor uitbouwen zijn ook strenger. Onderkelderen mag wel nog steeds, maar er moet ‘grondwaterneutraal’ worden gebouwd: op een manier zodat het grondwater stroomt zoals het altijd heeft gedaan. Buurtbewoners zijn echter bang dat kelders of garages het grondwater toch verstoren. Stadsdeelvoorzitter Bart Vink heeft daarom Waternet gevraagd op grotere schaal in kaart te brengen hoe het zit met het grondwaterpeil in de straat.