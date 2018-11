'De familie wacht met smart, maar jullie seksen niet zo hard'

Een strofe toevoegen waarin iets verzachtends wordt gezegd - dat de aanvrager van het gedicht ook geen heilige is, bijvoorbeeld - is daarvoor vaak al genoeg. "Als over die persoon niets in een aanvraag staat, verzin ik er vaak gewoon iets bij over Sinterklaas. Dat hij in zijn kasteel alleen een tobbe heeft en daarop wel begrip kan opbrengen voor het feit dat de ontvanger nooit doucht, bijvoorbeeld."



In haar eigen gedichten past Jonkman dit principe ook toe: dat een vriendin per ongeluk alles kapotmaakt wat mensen haar uitlenen, was uiteraard voer voor een gedicht. "De verzachtende factor die ik in het gedicht noemde, was dat Sint - ik dus - ook erg onhandig is en dat we nu quitte staan."



Incasseren

Minstens zo belangrijk als het schrijven van een lekker gemeen of grof gedicht is het ontvangen ervan. Wie er moeite mee heeft en plein public op de hak genomen te worden, zoals de oma uit het eerdergenoemde voorbeeld, heeft het zwaar op sinterklaasavond. "Incasseren hoort erbij," vindt Van der Veer.



"Het is heerlijk om één keer per jaar je moeder belachelijk te maken, maar daar staat tegenover dat jij ook een beetje wordt afgezeken. Pakjesavond is de enige avond in het jaar waarop je dat echt moet kunnen hebben. Kun je daar niet tegen, dan moet je het niet vieren."



Dat vindt ook Jonkman, die elk jaar wel een of twee lullige of gênante gebeurtenissen van het afgelopen jaar in haar gedichten probeert te verwerken. "Dat hoort erbij als je gewoon even zorgeloos mag zeggen wat je wilt om je vervolgens te verschuilen achter de Sint."