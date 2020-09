Waarom steeg in Weesp de WOZ-waarde van woningen het hardst?

Beeld Ko Hage

Het is nogal een verschil, de stijging van 22 procent in Weesp, in vergelijking met de gemiddelde landelijke stijging van de WOZ-waarde van woningen. Die ligt op 8,9 procent, de grootste stijging sinds jaren, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

“Het is een hele bijzondere stijging,” zegt emeritus hoogleraar woningmarkt Johan Conijn van de Universiteit van Amsterdam. “Zeker weten doe ik het natuurlijk niet, maar mijn primaire reactie is: er is in Weesp iets verkeerd gegaan in de wijze waarop de WOZ-waarderingen zijn uitgevoerd. Of er is vorig jaar een foutje gemaakt, waardoor je nu een correctie krijgt, of er zijn dit jaar verkeerde waardes doorgegeven.”

Geboren en getogen Weesper Cees Pfeiffer (67) moet ‘een beetje lachen’ om alle commotie. De voorzitter van Historische Kring Weesp vindt het alles behalve verbazingwekkend. “Ik had al jaren het idee dat we hier wat betreft de WOZ-waarde achterliepen op de marktconforme waarden van de woningen.”

Flinke vlucht

Simpel gezegd: huizen werden al jaren voor veel meer geld verkocht dan ze volgens de gemeente waard zouden zijn. Pfeiffer zag het in zijn eigen buurt, in het oude gedeelte van Weesp. Daar werden woningen verkocht voor 600.000 euro terwijl de vastgestelde WOZ-waarde volgens hem nog op vier ton lag. “Die zijn ze aan het corrigeren,” zegt hij. “Ook de waarde van ons eigen huis is bijgesteld.” Een woordvoerder van de gemeente Weesp kan vooralsnog niet bevestigen of dit een van de verklaringen is.

Dat de huizenprijzen er de laatste jaren een flinke vlucht hebben genomen, is niet vreemd. Weesp is in trek, ook bij Amsterdammers. Veel jonge gezinnen verlaten de stad en zoeken elders hun heil. Aanvankelijk kwamen zij vooral terecht in Haarlem, maar de laatste jaren dus ook in Weesp, zegt emeritus hoogleraar Conijn. “Daar ligt de prijs-kwaliteitsverhouding gemiddeld lager dan in Amsterdam, wat heeft gezorgd voor veel vraag en dus een stijging van de prijzen.”

‘Leuk stadje’

Ook de bouw van nieuwe woningen − zoals Weespersluis − kan ervoor hebben gezorgd dat de gemiddelde WOZ-waarde is gestegen, maar Conijn betwijfelt dat. Bij de huidige cijfers is namelijk 1 januari 2019 als peildatum genomen. “Dus dan moeten ze in het jaar daarvoor zijn opgeleverd. Anders treedt dat effect niet op.”

Pfeiffer begrijpt wel dat Amsterdammers naar Weesp trekken. “Het is een leuk stadje, met leuke grachies. Het lijkt wel een beetje op Amsterdam. Daarbij hebben we een prima treinverbinding en goede faciliteiten.”

Het is wel even wennen dat er ‘compleet nieuwe Weespers’ binnenkomen, zegt hij. “Het zijn wel Amsterdammers, jong spul. Maar op een gegeven moment mengt dat wel weer, joh. Het zorgt in ieder geval voor een levendig straatbeeld.”

Wel vraagt hij zich af of de Weespersluis écht bij Weesp gaat horen. “Het ligt toch aan de andere kant van het spoor. De bewoners gaan wel naar het stadje voor de slager, bakker, of om een pizzaatje te eten, maar de grote boodschappen zullen ze daar in de supermarkt doen. Ach, het is beter dan een vergrijzende bevolking, waardoor je stad krimpt.”