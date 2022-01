Waarom stak reggaester Jah Cure zijn concertpromotor neer op de Dam?

Jah Cure tijdens het Rebel Salute Reggae Festival in Jamaica in januari 2010. Beeld Redferns / Getty Images

In Nederland valt het met de beroemdheid van de 43-jarige Jamaicaanse reggae-artiest Jah Cure, enigszins mee. Maar internationaal geldt ‘the king of lovers rock’ als een reggae-grootheid. Jah Cure (echte naam Siccature Alcock) werd in 2016 genomineerd voor een prestigieuze Grammy-award en heeft meer dan 700.000 volgers op Instagram.

Jah Cure is een artiest met een randje. In 1999 werd hij veroordeeld tot 15 jaar cel wegens wapenbezit, verkrachting en diefstal. Tijdens de 8 jaar die hij in detentie doorbracht, timmerde hij gestaag aan zijn carrière. Hij bracht, vanuit de gevangenis, meerdere albums uit. Het eerste concert dat hij gaf toen zijn straf erop zat, was in het Brabantse Eersel. Jah Cure was de hoofdact.

De zanger verblijft inmiddels alweer enige tijd gedwongen in Nederland. Hij zit in de penitentiaire inrichting in Ter Apel. Jah Cure wordt verdacht van poging tot moord of doodslag. Op 1 oktober vorig jaar stak hij, midden op de Dam, een 45-jarige man in zijn buik. Twee dagen eerder had Jah Cure een concert gegeven in De Melkweg.

Ruzie

In dat optreden blijkt nu de oorzaak van de steekpartij op de Dam te liggen. De promotor van Jah Cure, de 54-jarige Nicardo ‘papa’ Blake, zou Jah Cure diens gage van 5000 euro niet hebben betaald. “Normaal gesproken wordt mijn cliënt altijd vóór een concert betaald, maar dit keer gebeurde dat niet,” zegt Tim Scheffer, de advocaat van Jah Cure. “Dat was nu niet gebeurd, maar omdat hij zijn fans niet wilde teleurstellen besloot hij toch het podium op te gaan zonder dat ie ook nog maar een euro had gezien.”

Nicardo ‘papa’ Blake is ook een man met een reputatie. Zo is hij er door andere reggae-artiesten in het verleden van beschuldigd dat hij niet over de brug kwam met hun gage.

De ergernis over het uitblijven van de betaling loopt snel op. Jah Cure stuurt ‘Papa’ Blake en diens omgeving meerdere agressieve voiceberichten. Zo zegt hij onder meer: ‘Ik ga naar de gevangenis voor je, pussypapa’, en ‘Kijk wat er gaat gebeuren met papa, zeg ’m maar zodra ik hem zie. En lees het nieuws.’ Volgens een getuige laat Blake zich ook niet onbetuigd; zo zou de promotor hebben gedreigd Jah Cure ‘te fileren’.

Zelfverdediging

Uiteindelijk wordt besloten om elkaar op 1 oktober omstreeks drie uur ’s middags bij het monument op de Dam te treffen. Daar loopt de situatie snel uit de hand. Over de exacte gebeurtenissen lopen de verklaringen uiteen. Volgens het slachtoffer kwam Jah Cure op hem af. Volgens de zanger ging het precies andersom.

“Mijn cliënt heeft meerdere malen aangegeven dat de man afstand moest houden,” aldus Scheffer. “Hij was bang en stak uit zelfverdediging. Er was onmiddellijk dreigend gevaar. Hij kon geen kant op. Wegrennen was ook geen optie, want dan had hij een mes in zijn rug gehad.”

Concertpromotor Nicardo ‘papa’ Blake heeft na de steekpartij verklaard dat ook hij een mes op zak had. Dat zou hij nodig hebben gehad om promotiemateriaal los te snijden. Ook Jah Cure heeft getuigenissen afgelegd bij de politie. “Ik ben alleen voor liefde en plezier naar Amsterdam gekomen,” zo heeft hij gezegd. Het mes had hij, volgens zijn raadsman, bij zich omdat hij dure sieraden en een Rolexhorloge droeg. “Het was nooit zijn intentie het mes daadwerkelijk te gebruiken.”

Tijdens een pro-formazitting vroeg de advocaat van Jah Cure woensdag schorsing van diens voorlopige hechtenis. Daarin kwam de rechtbank hem niet tegemoet. Op basis van de voiceberichten die Jah Cure voorafgaand aan de steekpartij verstuurde, gelooft de rechtbank niet dat er sprake is van zelfverdediging. Tot de inhoudelijke behandeling op 8 maart zit ‘the king of lovers rock’ uit Jamaica dus vast in een Nederlandse gevangenis.