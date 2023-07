Waarom staat deze maandenlang fout geparkeerde, onafgesloten Duitse auto nog op de Minervalaan?

Een doodlopend fietspad, trappen met ‘luie’ treden of een bankje met de rug naar het plein. Het Parool brengt zulke miskleunen samen in het dossier Kan dat niet anders? Vandaag: een Duitse spookauto die al maandenlang fout geparkeerd staat.

Vier euro per uur, dat is wat het normaal gesproken kost om te parkeren op de Amsterdamse Minervalaan. Maar er is één automobilist die, zo ongeveer halverwege de statige straat, dat totaal aan zijn laars lapt – maandenlang, en bovendien fout geparkeerd, want hij houdt met zijn grijze Peugeot 307 twee parkeerplekken bezet.

Nu kom je in de betonnen jungle die Amsterdam is altijd foutparkeerders tegen. Maar bewoner Bob van der Mast (77) vraagt zich af: hoe kan deze automobilist er al, volgens hem tweeëneenhalve maand, mee wegkomen? Volgens hem gaat het om een unicum op deze plek: het is niet alsof er vaker vreemde, willekeurige auto’s op de Minervalaan verschijnen.

Niet op slot

Opvallend detail: het gaat om een Duitse auto, aan het kenteken te zien uit Nedersaksen. De auto zit onder de vogelpoep en bladeren, drie vorderingen aan parkeerboetes prijken onder de ruitenwissers – twee ervan vervaagd, de derde is nog van vorige week dinsdag en bedraagt 72,90 euro — boven op al het gemiste parkeergeld.

Nog opvallender detail: de auto staat niet op slot en is dus vrij toegankelijk. “Het zou me niets verbazen als het een vluchtauto is,” zegt Van der Mast om die reden. “Misschien heeft iemand hem opengebroken en aan de praat gekregen in Duitsland, en toen hier achtergelaten.”

Omdat Duitse auto's niet eenvoudigweg per kenteken op te zoeken zijn zoals Nederlandse auto's, maar enkel per chassisnummer, heeft de verslaggever zichzelf – in het kader van de onderzoeksjournalistieke plicht – de vrijheid verschaft om in de auto te kijken. De bekleding is nogal versleten en het binnenportier beschimmeld, maar daar oordeelt de krant niet over.

Noordrijn-Westfalen

Uit papieren die in de auto liggen, is te achterhalen dat de auto twee eigenaren heeft: een man woonachtig in Gronau (in Noordrijn-Westfalen), die de auto sinds 2002 bezit, en een andere man uit Nordhorn (in Nedersaksen) die de auto sinds afgelopen september bezit. Het ligt beide pal aan de Nederlandse grens.

De kwestie is uitvoerig besproken in de Vereniging van Eigenaren aan de Minervalaan. Legio instanties zijn aangeschreven door de formeel geletterden uit dit stukje Oud-Zuid. Gemeente, politie, zelfs een app die ‘CarLost’ heet.

“Niemand voelt zich verantwoordelijk," zegt Van der Mast. “Terwijl het er niet uitziet zo. En er ook nog eens op twee parkeerplekken tegelijk. Je zou denken dat een toerist in de stad meteen een wielklem krijgt, maar nee hoor.”

Stadsdeel Zuid: ‘Nog niet genoeg boetes gekregen om weg te slepen’ Wie is aan zet om de Duitse spookauto weg van de Minervalaan te krijgen? Politiediensten van Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen zijn gevraagd om te helpen, maar die laatste zegt plechtig dat de ‘soevereiniteit van inlichtingen en onderzoek’ onder de Amsterdamse politie valt. Die heeft één melding over de auto gehad, en verwijst verder door naar stadsdeel Zuid. Een woordvoerder daarvan zegt dat de auto al meerdere boetes heeft gehad. "Er volgen nog meer," zegt hij. Bij vijf boetes volgt een wielklem en wordt de auto – indien niet betaald wordt – de dag nadien weggehaald. Wegens de privacy van de auto-eigenaar kan hij niet zeggen hoelang de auto er al staat, noch waarom het zo lang duurt in dit geval voordat de auto een wielklem krijgt. Een automobilist heeft veertien dagen om een bon te betalen, maar al voor die tijd kan er een zogeheten ‘naheffingsaanslag’ volgen. “Dit hangt ook af wanneer de auto opnieuw wordt gesignaleerd zonder dat er parkeergeld betaald is,” zegt de woordvoerder. “Controles ter plekke en meldingen spelen hierin een rol. Bij een buitenlandse auto is de handhaving doorgaans lastiger.” Hij besluit: “Deze auto is in ieder geval in het vizier.”

