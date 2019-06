Waarom sneuvelden minstens 150 bomen tijdens de storm?

Hans Kaljee, de bomenexpert van de gemeente, breekt zijn hoofd over deze vraag. Neem het Oudekerksplein. Beschut tussen de eeuwenoude panden en in de luwte van de Oude Kerk staan de bomen daar relatief ‘uit de wind’. Toch liggen ze allemaal om. “Inclusief een dikke oude Hollandse iep die daar al tachtig jaar alle stormen doorstaat. Dat ook deze boom is omgewaaid, geeft wel aan dat er iets bijzonders aan de hand is.” Kaljee denkt dat de bomen wellicht door een valwind zijn geveld. “Bomen zijn heel goed bestand tegen wind uit één richting. Maar als de wind plots van de andere kant komt, dan kunnen ze daar slecht tegen. Wind is een gek ding, ook voor bomen.”

Wat mogelijk ook meespeelt is volgens Kaljee dat de wind in de grachten meer snelheid heeft gekregen. “Een soort tunneleffect.” Er zijn namelijk opvallend veel bomen langs de grachten omgewaaid. Aan de Amstel, ter hoogte van Hotel De L’Europe lag een heel rijtje om. Het zijn allemaal theorieën, benadrukt Kaljee, maar wellicht speelt naast het tunneleffect ook het domino-effect een rol. “Als er een boom omwaait, staat de volgende ineens vol in de wind. Dan kan de één na de andere omwaaien. Dat noemen we in de bomenwereld het oproleffect. In bossen zien we dit vaker. Het zou heel goed kunnen dat dit aan de Amstel ook is gebeurd.”

Kwetsbaar

Recent zijn overal in de stad Canadese populieren gekapt. Dat roept de vraag op of de (buur)bomen nu extra kwetsbaar zijn. Kaljee denkt van niet. “Bij elke boom die gekapt moest worden, hebben we gekeken: ‘Als we boom A weghalen, wat betekent dat dan voor boom B?’ Bomen waarvan de voorspelling was dat hij bij een storm takken zou verliezen, zijn gesnoeid – ook om te voorkomen dat ze kunnen omvallen.”



De komende dagen blijft het druk voor Kaljee en zijn collega’s. Sowieso zijn er tweehonderd medewerkers van de gemeente bezig met het vrijmaken van de wegen en het opruimen van alle takken en bomen. Kaljee bestudeert ondertussen welke scheef gewaaide bomen kunnen worden gered. “Op het Beursplein staan hemelbomen die scheef gewaaid zijn. Het is teleurstellend, want ze zijn nog niet zo lang geleden geplant. We hopen dat we ze kunnen redden. Dat is een hele toer, want daar moet een kraan bij komen. Je kan niet zeggen: ‘We duwen de boom even met vier man recht en hij staat weer’.”

Beeld ANP

Gammel

Ook inspecteren Kaljee en zijn collega’s welke bomen er zo gammel bij staan, dat het risico groot is dat ze bij de eerstvolgende windvlaag omgaan. Dat heeft de prioriteit, niet in de laatste plaats omdat de wind vrij krachtig blijft en er onweersbuien zijn voorspeld. “Maar we gaan ook op onderzoek uit: Waarom is deze boom bij het maaiveld afgebroken? Hebben we iets over het hoofd gezien? Is er een patroon? Maar bij de storm in 2013 zijn er 1197 bomen omgewaaid. En toen hebben we totaal geen patroon kunnen ontdekken.”

Elke omgewaaide boom, zegt Kaljee, is in die zin vaktechnisch interessant. Maar tegelijkertijd is het verdrietig. “Zo’n mooie oude boom aan de gracht is zo beeldbepalend dat het een enorm gat achterlaat als hij omvalt. Dat is een groot gemis. Dat geldt ook voor die prachtige iep met zijn broccolivormige kroon op het Oudekerksplein. Hollandse iepen, daar hebben we er niet zoveel meer van. Hij stond daar fantastisch. Er zijn mensen met die boom opgegroeid, ze zagen er elk voorjaar vogeltjes in en uitvliegen, dan is het heel ingrijpend dat die boom weg is.”