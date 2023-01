Waarom roept de VanMoof zoveel weerzin op? ‘Met zo’n fiets ben je letterlijk een winnaar’

Een VanMoof die niet wil starten: dát vinden veel mensen heerlijk om te zien. Waar komt dat leedvermaak en die collectieve weerzin tegen de elektrische designfiets vandaan? ‘VanMoof is een metafoor voor de tweedeling in de stad.’

Zo begint het: een Amsterdammer haalt zijn fiets, een tweedehandsje, van het slot uit een willekeurig Amsterdams fietsenrek. Naast hem begint een fiets te grommen. Eerst verbazing, dan verontwaardiging. Die klagende fiets zegt in feite: “Blijf uit mijn buurt, dief die je bent! Hoe dúrf je mij aan te raken in dit stampvolle fietsenrek?” En is dat nou echt een doodshoofd, daar op het display van dat ding? Een diepe afkeer voor de VanMoof is geboren.

Er zijn momenteel weinig vervoermiddelen die zoveel collectieve weerzin oproepen als de elektrische fietsen van VanMoof. Het is de waardige opvolger van de bakfiets en, weer eerder, van de Hummer (lees: PC Hoofttractor).

Ze zijn te aanwezig in het straatbeeld, een in your face statussymbool. Misschien zijn ze ook wel te mooi, te handig – en veel te snel. En sowieso veel te duur. Een VanMoof is de welvaartskloof op wielen.

Vorige week verscheen een artikel in Het Parool over de eindeloze lijst klachten van VanMoofrijders. Het was verreweg het best gelezen artikel op de site van de laatste tijd. Het citaat dat op Twitter het meest werd geretweet kwam van Casper (28): “Ik weet niet hoeveel geld ik aan Ubers kwijt ben, omdat ik mijn fiets niet aan kreeg.”

Schadenfreude ist die schönste Freude, zegt men dan. Zoals de Porsche die eerst vol gas rechts inhaalt en even verderop met panne langs de weg staat. Maar waar komt die weerzin vandaan? En waarom vooral tegen een VanMoof? Ook de Cowboy – die met dat dikke frame – en de fatbike – die met de dikke banden – roepen grote weerstand op, maar bovenaan de haatpiramide staat toch VanMoof.

Hyperefficiënt zoeven

“VanMoof is een metafoor voor de tweedeling in de stad,” zegt Jonas Kooyman, de man die de term ‘havermelkelite’ muntte met zijn gelijknamige, tweewekelijkse nieuwsbrief. Zo’n tien jaar geleden trok de economie aan en ontstond een nieuwe sociale klasse. Kooyman: “Vermogende mensen voor wie de stad een speeltuin is. Ze hebben een hyperefficiënt leven, zoeven van kantoor naar hippe horeca naar het sportklasje. Je bespaart per dag veel minuten op zo’n fiets.”

Dat levert al de eerste weerstand op. Kooyman: “Die fiets straalt uit: ik rij sneller, ik haal je in én ik heb meer geld, want zo’n fiets kost tussen de 2500 euro en 3000 euro.”

Het past volgens Kooyman in dit neoliberale tijdperk waarin we allemaal concurrenten van elkaar zijn. “Met een VanMoof ben je letterlijk een winnaar. Je gaat sneller dan de rest.”

En die snelheid, in combinatie met de grote aantallen e-bikes op de Amsterdamse fietspaden, helpt het imago van de VanMoof niet. Volgens de Fietsersbond zijn e-bikes vaak betrokken bij ongevallen, en dat komt door vooral door de snelheid. Uit 2000 metingen die de Fietsersbond in Amsterdam met speedguns verrichtte, blijkt dat e-bikes gemiddeld 30 kilometer per uur rijden. Sommige e-bikes halen zelfs veertig kilometer per uur. Dat noemt de bond onverantwoord.

Buiten dat voegt Kooyman toe dat de elektrische trapondersteuning voor verwend gedrag staat. “Je doet geen moeite meer om te fietsen. Dat is on-Nederlands.”

Ook on-Nederlands: de verzekering van VanMoof, Peace of Mind genaamd (384 euro), waardoor de fiets niet meer op slot hoeft. Kooyman: “Als Amsterdammer ben je altijd bezig met twee sloten op je fiets en voortdurend op je hoede. Een VanMoof laat je gewoon achter en je ziet wel. Dat past ook bij die verwende houding.”

Kleine nuance: voor VanMoofrijders met een flinke woon-werkafstand maakt Kooyman graag een uitzondering. Iets grotere nuance: “Een kennis van me was altijd een enorme hater. Toen ging haar fiets kapot en leende ze de VanMoof van haar vader. Ze was heel snel om.”

Afgunst

Het is niet alleen de dure fiets zelf die al die weerstand oproept, maar ook de mens die erop zit. Het is de afkeuring van een levensstijl. Je kunt het ook afgunst noemen.

“Afgunst in de kern is frustratie dat een ander beter af is dan jij,” zegt Niels van de Ven, onderzoeker consumentengedrag aan de Universiteit van Tilburg. “Dat vind je onverdiend. Luxeproducten roepen sneller weerstand op.”

Bij een luxeproduct als een strakke e-bike volgt de vraag, of zelfs het verwijt: waarom moet iemand zo nodig zoveel geld uitgeven aan een fiets? Van de Ven: “Ook al werkt een VanMoofbezitter er hard voor en is het strikt genomen welverdiend, de perceptie kan toch anders zijn.”

Uit onderzoek van Van de Ven naar de iPhone blijkt dat het mensen veel uitmaakt hoe iemand aan een luxeproduct komt. Als de bezitter er zelf hard voor heeft gewerkt, dan wordt hij of zij beneden: die iPhone zouden mensen dan zelf ook wel willen hebben. Heeft de bezitter de iPhone bijvoorbeeld van zijn vader gekregen, dan kan dat afgunst oproepen.

Projectie

Uit onderzoek van de Universiteit van Keulen blijkt dat benijden is gericht op het product, en afgunst op de persoon. Van de Ven: “Het is projectie die doorwerkt op het product. Door de focus te leggen op het product, hoef je niet te zeggen dat je een hekel aan de persoon hebt.”

Overigens stelt Van de Ven wel dat afgunst zeker niet voor iedereen geldt, en bovendien ziet hij een andere oorzaak voor de afkeer. “Amsterdam is vol en VanMoofs nemen veel ruimte in. Dan is het makkelijk om te denken: als die uit het straatbeeld verdwijnen, dan wordt het weer mooi en rustig.”

Een misvatting, volgens hem. “Dan hadden de VanMoofbezitters wel een makelaarsscooter gehad. Denk aan de bakfiets: in plaats daarvan hadden er een klein autootje en drie fietsen extra op straat gestaan. Mensen vergeten wat het alternatief is.”

Bovendien kan het altijd erger. Het wachten is op de VanMoofbakfiets.